Байден подписал краткий бюджет США без поддержки Украины — Finance.ua

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Байден подписал краткий бюджет США без поддержки Украины

Казна и Политика
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Байден подписал краткий бюджет США без поддержки Украины
Байден подписал краткий бюджет США без поддержки Украины
Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон, предусматривающий продление финансирования правительства США до 17 ноября без финансовой и военной помощи Украине.
Это помогло избежать шатдауна с 1 октября 2023 года, когда часть государственного аппарата пришлось отправить домой без сохранения зарплаты.
Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий в себя финансирование помощи Украине. Это произошло менее чем за четыре часа до дедлайна.
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Большинство сенаторов (88 против 9) поддержали законопроект, который обеспечит продолжение финансирования бюджетных учреждений США в течение следующих полутора месяцев по уровню предыдущего финансового года (в США бюджетный год длится с 1 октября по 30 сентября, тогда как в Украине — с 1 января по 31 декабря).
Перед этим законопроект одобрила Палата представителей — его поддержали 355 голосов, а против выступил 91 конгрессмен.
Нижняя палата Конгресса исключила положение о выделении $6,15 млрд дополнительной помощи Украине, которую предложил накануне Сенат.
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После голосования Джо Байден поблагодарил за принятие временного бюджета и призвал Конгресс предоставить дополнительную финансовую поддержку для Украины, которая была исключена из бюджетного законопроекта.
Сенатор Майк Раундз заявил, что Сенат рассмотрит пакет финансирования для Украины «в очень короткие сроки» и может принять его как отдельный законопроект или как часть большего пакета финансирования для министерства обороны США. Он выразил уверенность, что любой пакет финансирования пройдет в Палате представителей. Позже двухпартийная группа членов руководства Сената выступила с подобным заявлением.
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«Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее. У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонную помощь (PDA) + $1,23 млрд прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы. Очевидно, что после завершения этих 45 дней потребуется новое решение», — отметила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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