Байден подписал краткий бюджет США без поддержки Украины — Finance.ua

Байден подписал краткий бюджет США без поддержки Украины Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Байден подписал краткий бюджет США без поддержки Украины

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон, предусматривающий продление финансирования правительства США до 17 ноября без финансовой и военной помощи Украине.

Это помогло избежать шатдауна с 1 октября 2023 года, когда часть государственного аппарата пришлось отправить домой без сохранения зарплаты.

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий в себя финансирование помощи Украине. Это произошло менее чем за четыре часа до дедлайна.

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Большинство сенаторов (88 против 9) поддержали законопроект, который обеспечит продолжение финансирования бюджетных учреждений США в течение следующих полутора месяцев по уровню предыдущего финансового года (в США бюджетный год длится с 1 октября по 30 сентября, тогда как в Украине — с 1 января по 31 декабря).

Перед этим законопроект одобрила Палата представителей — его поддержали 355 голосов, а против выступил 91 конгрессмен.

Нижняя палата Конгресса исключила положение о выделении $6,15 млрд дополнительной помощи Украине, которую предложил накануне Сенат.

После голосования Джо Байден поблагодарил за принятие временного бюджета и призвал Конгресс предоставить дополнительную финансовую поддержку для Украины, которая была исключена из бюджетного законопроекта.

Сенатор Майк Раундз заявил, что Сенат рассмотрит пакет финансирования для Украины «в очень короткие сроки» и может принять его как отдельный законопроект или как часть большего пакета финансирования для министерства обороны США. Он выразил уверенность, что любой пакет финансирования пройдет в Палате представителей. Позже двухпартийная группа членов руководства Сената выступила с подобным заявлением.

«Конгресс и Администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, принятых ранее. У нас сейчас есть для использования минимум дополнительных $1,6 млрд на оборонную помощь (PDA) + $1,23 млрд прямой бюджетной помощи (это сентябрьский транш, только что перечисленный на счета Всемирного банка), плюс значительные суммы на энергетические и другие программы. Очевидно, что после завершения этих 45 дней потребуется новое решение», — отметила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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