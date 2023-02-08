Байден планирует возобновить план налога для миллиардеров — Finance.ua

Байден планирует возобновить план налога для миллиардеров Сегодня 11:44 — Мир

Байден планирует возобновить план налога для миллиардеров

В своем ежегодном обращении к Конгрессу во вторник, 7 февраля, президент США Джо Байден заявил, что намерен снова поднять вопрос введения минимального налога для миллиардеров. В рамках обращения он также будет призывать Конгресс в четыре раза увеличить сбор на выкуп акций.

Об этом сообщает Financial Times

Как сообщает издание, президент будет рекламировать свои усилия по снижению инфляции, сокращая дефицит «путем дополнительных реформ, чтобы гарантировать, что богатые и крупнейшие корпорации будут платить справедливые деньги».

Чиновники администрации Байдена часто критиковали компании, в том числе нефтяные группы, за то, что они возвращали деньги акционерам в виде обратного выкупа, а не инвестировали их в свои сообщества или вознаграждали работников.

Отмечено, что призыв Байдена к повышению налогов для домохозяйств с высокими доходами и крупного бизнеса имел лишь ограниченный успех за последние два года, когда демократы контролировали обе палаты Конгресса, и столкнется с еще большим сопротивлением в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

Фискальная политика станет решающим полем политической битвы в течение следующих нескольких месяцев, поскольку Байден пытается увеличить предел долга США от республиканцев в Конгрессе, чтобы избежать разрушительного дефолта Америки по финансовым обязательствам.

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