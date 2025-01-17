Байден назвал ИИ главной технологией и угрозой — Finance.ua

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Байден назвал ИИ главной технологией и угрозой

Технологии&Авто
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Байден назвал ИИ главной технологией и угрозой
Байден назвал ИИ главной технологией и угрозой
Действующий президент США Джо Байден в своей прощальной речи к нации в преддверии инаугурации Дональда Трампа затронул преимущества и риски, связанные с искусственным интеллектом.
«Искусственный интеллект — самая значимая технология нашего времени. Вероятно, ничто не предлагает более глубоких возможностей и рисков для нашей экономики, безопасности и общества», — начал свое выступление в контексте ИИ политик.
Он добавил, что нейросети способны покончить с раком, однако в отсутствие должных мер предосторожности технология «угрожает образу жизни, конфиденциальности, работе и защите нации».
«В век ИИ крайне важно, чтобы люди управляли им. И как страна свободы, Америка, а не Китай, должна возглавить развитие искусственного интеллекта», — добавил Байден.
Среди угроз он также отметил технологические компании. По его словам, социальные сети отказываются от проверки фактов, свободная пресса разрушается, а редакторы исчезают.
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Речь главы государства подводит итоги его достижений на посту президента и определяет ключевые шаги для будущей администрации.
Напомним, в январе администрация Байдена ввела новые ограничения на импорт разработанных в США компьютерных чипов в попытке предотвратить доступ других стран к передовым технологиям.
Позже президент издал указ о предоставлении федеральной поддержки для удовлетворения значительных потребностей в энергии, необходимых для работы дата-центров, обеспечивающих функционирование искусственного интеллекта.
По материалам:
Forklog
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