Байден назвал ИИ главной технологией и угрозой — Finance.ua

Байден назвал ИИ главной технологией и угрозой Сегодня 06:22 — Технологии&Авто

Байден назвал ИИ главной технологией и угрозой

Действующий президент США Джо Байден в своей прощальной речи к нации в преддверии инаугурации Дональда Трампа затронул преимущества и риски, связанные с искусственным интеллектом.

«Искусственный интеллект — самая значимая технология нашего времени. Вероятно, ничто не предлагает более глубоких возможностей и рисков для нашей экономики, безопасности и общества», — начал свое выступление в контексте ИИ политик.

Он добавил, что нейросети способны покончить с раком, однако в отсутствие должных мер предосторожности технология «угрожает образу жизни, конфиденциальности, работе и защите нации».

«В век ИИ крайне важно, чтобы люди управляли им. И как страна свободы, Америка, а не Китай, должна возглавить развитие искусственного интеллекта», — добавил Байден.

Среди угроз он также отметил технологические компании. По его словам, социальные сети отказываются от проверки фактов, свободная пресса разрушается, а редакторы исчезают.

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Речь главы государства подводит итоги его достижений на посту президента и определяет ключевые шаги для будущей администрации.

Напомним, в январе администрация Байдена ввела новые ограничения на импорт разработанных в США компьютерных чипов в попытке предотвратить доступ других стран к передовым технологиям.

Позже президент издал указ о предоставлении федеральной поддержки для удовлетворения значительных потребностей в энергии, необходимых для работы дата-центров, обеспечивающих функционирование искусственного интеллекта.

Forklog По материалам:

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