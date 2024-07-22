Барселона повысит налог для круизных туристов — Finance.ua

Барселона повысит налог для круизных туристов Сегодня 18:00

Барселона повысит налог для круизных туристов

Власти испанской Барселоны, страдающие от чрезмерного туризма настолько, что местные жители уже выходят на массовые акции протеста против туристов и даже обливают их водой, заявили о планах повысить налог для однодневных гостей, прибывающих в город на круизных лайнерах.

Как пишет The Independent , на днях мэр каталонской столицы Хауме Колбони заявил, что повысит сбор, взимаемый с круизных пассажиров, посещающих город менее чем на 12 часов, чтобы ограничить массовый туризм.

При этом он не уточнил, на сколько планируется повысить этот налог, отметив, что соответствующие исследования уже заказаны. Сумма «круизного» налога в Барселоне установлена ​​на уровне 7 евро в день.

Мэр также добавил, что идея повышения налога состоит не в том, чтобы отпугнуть посетителей круизных судов, а в том, чтобы гарантировать, что город получит доход от их визита, который можно будет инвестировать в социальные проекты, например на установку кондиционеров в школах.

УНІАН По материалам:

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