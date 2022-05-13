Barclays оценил экономические потери ЕС от внезапного прекращения поставок российского газа — Finance.ua
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Barclays оценил экономические потери ЕС от внезапного прекращения поставок российского газа

Сегодня 15:42Фондовый рынок
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Barclays оценил экономические потери ЕС от внезапного прекращения поставок российского газаBarclays оценил экономические потери ЕС от внезапного прекращения поставок российского газа
ВВП еврозоны упадет на 5 процентных пунктов, а курс евро упадет ниже паритета с долларом, если россия закроет свои газовые краны в рамках эскалации войны против Украины. Аналитики Barclays предупредили о рисках.
Об этом сообщает Reuters.
«Если Россия закроет свои газовые краны (в Европу), мы ожидаем, что курс евро/доллар упадет ниже паритета», — говорится в отчете Barclays о росте напряженности.
Расчеты экономистов Barclays показывают, что полная потеря поставок из россии в сочетании с нормированием остальных может привести к снижению ВВП еврозоны более чем на 5 процентных пунктов в течение одного года.
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Давление на Европу с целью обеспечения альтернативных поставок газа усилилось 12 мая, когда москва ввела санкции в отношении европейских дочерних компаний государственного «Газпрома» через день после того, как Украина остановила маршрут транзита газа по оккупированной территории.
Напомним, по данным Совета экономического анализа Франции, полный запрет на импорт энергоресурсов из россии может в среднем привести к потере валового национального дохода стран ЕС в размере 0,2-0,3%. Это составляет 100 евро на взрослого человека.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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