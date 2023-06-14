Барабаны на 1 млн грн закупили для укрытия в Киеве — Finance.ua

Барабаны на 1 млн грн закупили для укрытия в Киеве Сегодня 17:10 — Казна и Политика

В укрытие в Днепровском районе города Киева закупили барабанов на 1 млн гривен. Это все для психологической разгрузки детей во время тревог. Об этом говорится в сообщении Prozorro

Итого было закуплено 306 барабанов из натуральной кожи, стоимостью 1900−3960 грн за единицу, и 153 комплекта молоточков к ним. На сумму 890 тыс. грн.

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