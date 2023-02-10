Банковский счет за границей для ФЛП: все ньюансы — Finance.ua
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Банковский счет за границей для ФЛП: все ньюансы

Личные финансы
22010
Банковский счет за границей для ФЛП: все ньюансы
Банковский счет за границей для ФЛП: все ньюансы
Физические лица-предприниматели вправе открывать банковские счета за границей и использовать их для ведения хозяйственной деятельности. Впрочем, есть нюанс — деньги должны вернуться в Украину.
Стандартная система — 365 дней, но в условиях военного времени этот срок менялся. Теперь держать деньги на зарубежных счетах можно 180 дней.
В случае не возврата средств начисляется пеня — 0,3% от суммы неполученных денег за каждый день просрочки.
Предельные сроки расчетов не применяются и не распространяются на операцию по экспорту товаров или услуг, сумма которой менее 400 тыс. грн (в эквиваленте по курсу НБУ. — Ред.).
Также предельные сроки не распространяются на услуги и права интеллектуальной собственности и другие экспортируемые неимущественные права.
Читайте больше в нашей статье:

Налогообложение ФЛП в 2023 году. Все, что нужно знать предпринимателям

По материалам:
УБР
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