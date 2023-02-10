Банковский счет за границей для ФЛП: все ньюансы — Finance.ua

Банковский счет за границей для ФЛП: все ньюансы Вчера 11:15 — Личные финансы

Банковский счет за границей для ФЛП: все ньюансы

Физические лица-предприниматели вправе открывать банковские счета за границей и использовать их для ведения хозяйственной деятельности. Впрочем, есть нюанс — деньги должны вернуться в Украину.

Стандартная система — 365 дней, но в условиях военного времени этот срок менялся. Теперь держать деньги на зарубежных счетах можно 180 дней.

В случае не возврата средств начисляется пеня — 0,3% от суммы неполученных денег за каждый день просрочки.

Предельные сроки расчетов не применяются и не распространяются на операцию по экспорту товаров или услуг, сумма которой менее 400 тыс. грн (в эквиваленте по курсу НБУ. — Ред.).

Также предельные сроки не распространяются на услуги и права интеллектуальной собственности и другие экспортируемые неимущественные права.

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УБР По материалам:

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