Банковская система была на грани: украинцам рассказали, что могло произойти после вторжения — Finance.ua
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Банковская система была на грани: украинцам рассказали, что могло произойти после вторжения

Сегодня 13:01Кредит&Депозит
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Сразу после полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины было принято решение о ликвидации банков с российским капиталом.
Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут.
«Уже на второй день войны было принято решение о ликвидации сразу двух банков с российским капиталом — „МР Банка“ и „Проминвестбанка“. Казалось, в тот момент устойчивость банковской системы была на грани», — отметила Рекрут.
По ее словам, банковская система могла не выдержать нагрузки.
«На фоне заявлений о банкротстве двух банков „прогнозы“ о возможном повторении банкопада были как никогда правдоподобны. Но холодный разум украинцев и доверие к системе возобладали», — заявила Рекрут.
Она также отметила, что паники удалось избежать благодаря украинцам.
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«Избежать паники удалось не в последнюю очередь благодаря тому, что наши граждане стали финансово более сознательными. Сегодня вкладчики знают: что бы ни случилось с банком, свои средства в пределах гарантированной суммы они получат при любых условиях. То, что это не пустые обещания, доказал кризис 2014-2017 годов. Тогда с рынка было выведено почти 90 банков, а Фонд гарантирования вкладов, несмотря ни на что, выплатил их вкладчикам в общей сложности более 90 млрд грн», — заявила Рекрут.
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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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