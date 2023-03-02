Банковая назвала известные европейские компании, на которые нужно наложить санкции из-за работы в рф — Finance.ua
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Банковая назвала известные европейские компании, на которые нужно наложить санкции из-за работы в рф

Казна и Политика
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Банковая назвала известные европейские компании, на которые нужно наложить санкции из-за работы в рф
Банковая назвала известные европейские компании, на которые нужно наложить санкции из-за работы в рф
С российского рынка до сих пор не вышло большое количество компаний, против которых Европейский союз должен ввести санкции.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.
«Есть ряд европейских компаний, которые до сих пор объемно работают в россии и получают там сверхприбыли. И это смотрится, мягко говоря, несколько странно. Поэтому, безусловно, есть еще немало компаний, на которых нужно налагать санкции», — заявил советник.
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В список этих компаний он причислил Metro, Auchan и Raiffeisen bank. Подоляк подчеркнул, что они платят налоги в бюджет страны-агрессора, таким образом финансируя войну против Украины.
Чиновник отметил, что ускорить завершение войны в Украине можно двумя путями. Речь идет о предоставлении ВСУ необходимого оружия, а также уменьшении источников финансирования этой войны для рф. Подоляк подчеркнул, что об этом нужно говорить прямо, четко называть те компании, которые платят налоги в рф, и на которые нужно наложить санкции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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