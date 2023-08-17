Банкоматы в Ирландии почти сутки выдавали по €1000 каждому клиенту — Finance.ua

Банкоматы в Ирландии почти сутки выдавали по €1000 каждому клиенту Сегодня 18:30 — Мир

Банкоматы в Ирландии почти сутки выдавали по €1000 каждому клиенту

В крупнейшем банке Ирландии произошел масштабный сбой, из-за которого банкоматы стали автоматически выдавать €1000 каждому клиенту, независимо от их счета.

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент повлек за собой значительное движение граждан возле банкоматов и вынудил правоохранительные органы принять меры для обеспечения общественного порядка.

Все началось 15 августа, когда из-за сбоя в работе системы банка банкоматы стали выдавать наличные даже клиентам с нулевым балансом на счетах. Быстро распространившись через социальные сети, информация об этой ошибке привела к огромным очередям у банкоматов в разных городах Ирландии.

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Полиция сообщила о необычайно высоком уровне активности вблизи банкоматов, а также отметила проблемы с банковскими услугами Банка Ирландии. В связи с массовым наплывом граждан в банкоматы некоторые офисы банка были под охраной правоохранителей.

В Банке Ирландии предупредили клиентов, что любая попытка использования ошибки для выдачи денег будет зафиксирована, а соответствующая сумма будет взыскана со счета клиента, даже если это приведет к отрицательному балансу.

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