Банкоматы в Ирландии почти сутки выдавали по €1000 каждому клиенту — Finance.ua
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Банкоматы в Ирландии почти сутки выдавали по €1000 каждому клиенту

Мир
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Банкоматы в Ирландии почти сутки выдавали по €1000 каждому клиенту
Банкоматы в Ирландии почти сутки выдавали по €1000 каждому клиенту
В крупнейшем банке Ирландии произошел масштабный сбой, из-за которого банкоматы стали автоматически выдавать €1000 каждому клиенту, независимо от их счета.
Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент повлек за собой значительное движение граждан возле банкоматов и вынудил правоохранительные органы принять меры для обеспечения общественного порядка.
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Все началось 15 августа, когда из-за сбоя в работе системы банка банкоматы стали выдавать наличные даже клиентам с нулевым балансом на счетах. Быстро распространившись через социальные сети, информация об этой ошибке привела к огромным очередям у банкоматов в разных городах Ирландии.
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Полиция сообщила о необычайно высоком уровне активности вблизи банкоматов, а также отметила проблемы с банковскими услугами Банка Ирландии. В связи с массовым наплывом граждан в банкоматы некоторые офисы банка были под охраной правоохранителей.
В Банке Ирландии предупредили клиентов, что любая попытка использования ошибки для выдачи денег будет зафиксирована, а соответствующая сумма будет взыскана со счета клиента, даже если это приведет к отрицательному балансу.

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По материалам:
speka.media
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