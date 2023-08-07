IPod 2001 года продали за рекордную цену — Finance.ua

IPod 2001 года продали за рекордную цену Сегодня 18:02 — Мир

IPod 2001 года продали за рекордную цену

Инвестиционная платформа Rally продала оригинальный iPod, выпущенный в 2001 году, за 29 000 долларов.

Об этом сообщает портал Imore

«Оригинальный iPod был продан за невероятную сумму 29 тысяч долларов на платформе Rally, что позволяет людям эффективно покупать акции редких коллекционных предметов», — говорится в сообщении.

В течение нескольких последних лет платформа Rally предлагала акции этого редкого артефакта по цене $5 за акцию и общее количество акций составляло 5 000 штук. Но недавно один покупатель предложил выкупить все акции за указанную сумму и акционеры согласились на это. Таким образом, был установлен новый рекорд стоимости для iPod.

Следует отметить, что в 2001 году этот плеер был приобретен за $399 (плюс налоги), и в комплекте с ним идет оригинальная сумка из Apple Store и чехол.

Укрінформ По материалам:

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