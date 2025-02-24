Банкиры рассказали, какие системные риски видят на 2025 год — Finance.ua

Банкиры рассказали, какие системные риски видят на 2025 год Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Банкиры рассказали, какие системные риски видят на 2025 год

Во время войны украинские банки столкнулись со многими новыми вызовами: дефицитом кадров, инфляцией расходов, сохранением капитала и т. д.

Заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн во время FinYear 2025 рассказал о некоторых системных рисках работы банков в 2025 году.

«Мы видим некоторые системные риски. Первый — это кадровый риск, у нас есть сложная демографическая ситуация, много людей находятся за границей, молодежь уезжает. Это влияет и на количество, и на качество клиентской базы, которая генерирует доход для банков. Это также оказывает влияние на рабочие места. У нас большой кадровый дефицит, и мы каждый год повышаем зарплату. На прифронтовых территориях очень сложно найти персонал, но работать там нужно», — рассказал Табак.

С другой стороны, по его словам, расходы растут, банк покупает терминалы во Франции, банкоматы в Германии, много валютной составляющей — евро или доллар. Инфляция в стране приводит к росту услуг аутсорсеров и вообще всех услуг на рынке. Поэтому расходы растут, а доходам расти неоткуда.

Со своей стороны, заместитель председателя правления ПУМБ по вопросам корпоративного бизнеса Сергей Магдич заявил, что заставляют банки расти такие факторы, как: инфляция расходов, содержание персонала, борьба за качественные кадры, необходимость сохранить капитал.

«Потому что прибыль, которую мы зарабатываем, частично перераспределяется в капитал. Капитал у всех банков гривневый. Есть влияние курса и возможности для роста. Экономика сейчас не растет, но есть возможности для роста банков в результате их стратегии. Если посмотреть ретроспективно, то большая часть банков первой десятки очень активно растет. Если в 2022 и 2023 годах в кредитных портфелях росли государственные и украинские банки, то в 2024 году растут все, и конкуренция накаляется на фоне того, что экономика, к сожалению, не растет. Кредитные портфели и рынок в гривне в корпоративном бизнесе в прошлом году вырос более чем на 19−20%. Возможности роста есть, и есть большое количество программ поддержки, которые помогают банкам удовлетворять потребности клиентов, как на финансирование оборотного капитала, так и на развитие финансирования бизнес-проектов», — пояснил Магдич.

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Он добавил, что ПУМБ тратит много средств на улучшение клиентских приложений.

Банк развивает цифровую платформу, которую мы внедряем как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц. Очень много внимания уделяем диджитализации всех транзакционных продуктов и улучшению клиентского опыта в цифровом формате", — отметил Магдич.

Директор департамента корпоративных рисков Райффайзен Банка Александр Мицура рассказал, что во время войны банк активно начал развивать корпоративное кредитование и кредитование физических лиц.

«У нас очень широкая линия продуктов в корпоративном направлении. В этом году планируем активно развивать такие продукты как факторинг, включая экспортный факторинг, гарантии. Мы очень существенно вкладываем средства в наши стратегические, приоритетные проекты, направленные на улучшение цифрового опыта клиентов», — объяснил банкир и акцентировал, что финучреждение также кредитует критические отрасли экономики: агро, продукты, фармацевтика, топливо.

«Так же мы кредитуем и поддерживаем логистику, финансируем строительство логистических центров. Плюс, в этом году, я думаю, учитывая то, что на уровне государства озвучены серьезные планы развития перерабатывающей отрасли, инвестиций в эти направления, мы также видим возможность кредитовать, предоставлять инвестиционные кредиты клиентам именно на создание добавочной стоимости, потому что это приоритетно: это экспортный потенциал, а также независимость и рост нашей экономики в целом», — подытожил банкир.

Глава правления UnexBank Иван Свитек подчеркнул, что мелким банкам сейчас нелегко, потому что нужно конкурировать с крупными мастодонтами.

«Чтобы выжить, нам нужно быть более адаптивными, технологичными, более гибкими. И мы в нашей стратегии больше ориентируемся на более низкие продукты, не пытаемся делать все, а конкурируем через создание новых партнерств. К примеру, мы запустили в партнерстве с Красным Крестом карту, где кешбэк и донаты возвращаются на поддержку их проектов. Также развиваем стратегию партнерства с такими компаниями как Auto. ria», — рассказал Свитек.

По его мнению, сейчас в Украине чрезмерное регулирование, а нужно, чтобы было наоборот.

«Мне кажется, что идет регулирование на регулировании. Нужно изменить этот путь. Не конкурирующая страна должна создавать более свободную экономику. Украина заимствует много идей из Европы, но иногда нужно задать себе вопрос: «Стоит ли это делать?», «Нужно ли то, что принимается в Европе, принимать в таком же виде в Украине?», — отметил банкир.

Председатель правления АО «Асвио Банк» Евгений Шулика добавил, что мелкие банки с 2022 года живут в новом мире.

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«Раньше у банков был небольшой кредитный портфель, сейчас его нужно менять и поэтому небольшим банкам нужно выходить на рынок кредитования. Для того чтобы это делать, нам нужно конкурировать с крупными банками, которые выстраивали свою инфраструктуру еще в начале 2000-х годов. Онлайн-каналы, оффлайн-каналы, операционные процессы, оценка рисков и т. д. Мелкие банки делали это на бумаге, или в Excel. Чтобы конкурировать, нам нужно делать это быстро, а это тоже вложения в ІТ. Для нас и для крупных банков вложения почти одинаковы, разница лишь в количестве персонала. Поэтому заработок, который мы получаем от кредитования, очень важен для нас. Активная база у нас конкурентная, мы выдаем кредиты почти по тем же условиям, что и крупные банки. Поэтому нам нужно кредитовать в два-три раза больше», — рассказал Шулика.

Чтобы создавать рабочие места, Асвио Банк вкладывается в ІТ-трансформацию.

«Мы должны предоставлять такой же сервис, как и крупные банки: онлайн-идентификация, онлайн-открытие счетов — все процессы. Но мы понимаем, что есть клиенты, нуждающиеся в обслуживании, поэтому также открываем и физические отделения», — подытожил Шулика.

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