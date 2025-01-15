Банкиры предусмотрели самые главные риски 2025 года — Finance.ua

Банкиры предусмотрели самые главные риски 2025 года
Сохранение высокого налогообложения прибыли на уровне 50% возможно только при очень высокой рентабельности. В случае снижения маржинальности бизнеса ставка налога, вероятно, составит для банков 25%.
Об этом банкиры рассказали в комментарии Финансовому клубу.
Кредитные ставки вряд ли сильно снизятся. «Мы не видим фундаментальных предпосылок для снижения стоимости ресурсов в национальной валюте, учитывая значительную неопределенность и существующие проинфляционные риски. В то же время, конкурируя за высококачественных заемщиков и возможность кроссейла, банки могут снижать процентную маржу по кредитам», — рассказал первый заместитель председателя правления Укргазбанка Владимир Пономарев.
Банки планируют работать над улучшением своих бизнес-моделей. «Важной задачей 2025 года является увеличение доли процентных доходов, генерируемых клиентским бизнесом, а не казначейскими инструментами. Это поможет как снизить себестоимость услуг, так и повысить устойчивость на фоне сужения предложения на рынке труда», — отмечает член правления «Сенс Банка» Андрей Соколов.
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Наибольшим макроэкономическим риском для банков остается риск полномасштабных военных действий. «Неопределенность относительно продолжительности, масштаба и интенсивности боевых действий приводит к тому, что движущими силами экономической деятельности являются потребление домохозяйств и развитие оборонно-промышленного комплекса», — говорит председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый.
Блэкауты остаются риском до конца зимы 2024/2025. «В нашу сеть Power Banking входят около 450 учреждений. Все они обеспечены альтернативными источниками электропитания и резервными каналами связи, на достаточном уровне поддерживается постоянный запас горючего и резервного оборудования», — сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.
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