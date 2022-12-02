Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины (инфографика) — Finance.ua

Банкиры назвали самые большие риски для финансового сектора Украины (инфографика) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Как сообщает НБУ, результаты опроса за ноябрь, подтверждающие, что респонденты несколько улучшили собственные оценки текущего состояния финансового сектора.

В целом вера в устойчивость финсектора к значительным негативным событиям прочна, несмотря на высокие риски.

Три четверти респондентов определили текущее состояние финсектора как удовлетворительное. Доля тех, кто оценил его состояние как плохое или очень плохое, с мая снизилась на 12 в. п. до 17%.

Заметно сократилась доля респондентов, негативно оценивших прошлые и будущие изменения в финансовом секторе. Так, доля финучреждений, заявивших об ухудшении состояния финансового сектора за последние полгода, снизилась по сравнению с маем на 17 в. п. до 72%.

Абсолютное большинство респондентов отмечало, что общий уровень риска в финансовом секторе высокий или очень высокий. Топменеджеры считали, что устойчивость финсектора к значительным негативным событиям высока: баланс ответов оказался рекордным с начала введения опроса в мае 2018 года.

По сравнению с маем 2022 года существенно повысились риски уровня экономической активности. Также выросли риски мошенничества и кибернетических угроз — они традиционно входят в пятерку наибольших угроз.

Вместе с тем ожидания будущего участников финансового рынка улучшились. Доля респондентов, ожидающих ухудшения состояния финсектора в следующие полгода, сократилась почти вдвое до половины опрошенных. Еще 43% респондентов не ожидают изменений.

Опрос проводился с 10 по 24 ноября 2022 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 11 страховых и трех инвестиционных компаний. Представленные результаты основаны на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы Национальным банком Украины.

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