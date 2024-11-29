Банкир ожидает роста ВВП Украины в 2025 году на 4,9% — Finance.ua

Банкир ожидает роста ВВП Украины в 2025 году на 4,9% Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Банкир ожидает роста ВВП Украины в 2025 году на 4,9%

Экономика Украины в 2025 г. вырастет на 4,9% при небольшом снижении уровня инфляции по сравнению с этим годом до 8%, таким макропрогнозом Райффайзен Банка (Киев) поделился председатель его правления Александр Писарук.

«Что касается курса доллара, то мы ожидаем девальвацию около 8% в 2025-м, а сам курс на конец 2025 года составит 45,5 грн/$1. Базовый сценарий опирается на гипотезу о том, что риски безопасности улучшатся со второй половины 2025 года» , — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Писарук отметил, что банк всегда делает стресс-тесты с учетом не только базового сценария, но и лучшего и худшего сценария.

«Но у нас нет двух принципиально разных сценариев развития. Все предыдущие прогнозы относительно окончания войны не оправдались. Глава НБУ об этом сказал на собрании Европейской Бизнес Ассоциации, и я готов подписаться под этими словами, что давайте уже прекратим прогнозировать и ошибаться, а будем просто работать», — отметил в то же время председатель правления Райффайзен.

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По его мнению, даже если прекращение огня будет в конце первого квартала, это не сильно резко повлияет на показатели в 2025 году.

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