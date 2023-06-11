Банки замораживают счета: как написать заявление и разблокировать карту — Finance.ua

Банки замораживают счета: как написать заявление и разблокировать карту Сегодня 14:32 — Финтех и Карты

Банки замораживают счета: как написать заявление и разблокировать карту

В Украине с мая текущего года банкам вернули право арестовывать счета клиентов по требованию государственных исполнительных органов. В то же время, украинцы могут разблокировать на замороженном счете 13,4 тыс. грн в месяц и пользоваться средствами.

Об этом пишет портал Новости. Live.

Как разблокировать счет

По словам юристов, чтобы определить такие текущие счета в банке, должникам следует обратиться в исполнительную службу или к частным исполнителям, наложившим арест на деньги, с заявлением об определении указанного банковского счета для проведения расходных финансовых операций.

Заявление можно подавать:

в бумажном формате (физически или посредством почтовой связи);

в электронном формате (с соблюдением правил, прописанных в законе «Об электронных документах и ​​электронном документообороте»).

В заявлении следует отметить:

номер банковского счета, который гражданин-должник просит определить для проведения расходных операций;

название банка, где открыт счет.

После этого исполнитель в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления должен внести постановление об определении счета должника в банке для проведения расходных финансовых операций. На следующий рабочий день после вынесения постановления исполнитель должен отправить постановление в банк, который разблокирует 13,4 тыс. грн на счете клиента.

Право на блокировку счетов

В Украине в начале мая 2023 года вернулись правила блокировки счетов клиентов банков за любую задолженность. Ранее могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.

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Новый закон № 3048-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения» предусматривает, что клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой только в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн.).

В соответствии с правилами банки имеют право:

арестовывать счет, несмотря на объем долга;

после ареста можно разблокировать сумму в 13,4 тыс. грн, обратившись к исполнителю.

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