Банки замораживают счета: как написать заявление и разблокировать карту — Finance.ua
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Банки замораживают счета: как написать заявление и разблокировать карту

Финтех и Карты
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Банки замораживают счета: как написать заявление и разблокировать карту
Банки замораживают счета: как написать заявление и разблокировать карту
В Украине с мая текущего года банкам вернули право арестовывать счета клиентов по требованию государственных исполнительных органов. В то же время, украинцы могут разблокировать на замороженном счете 13,4 тыс. грн в месяц и пользоваться средствами.
Об этом пишет портал Новости. Live.

Как разблокировать счет

По словам юристов, чтобы определить такие текущие счета в банке, должникам следует обратиться в исполнительную службу или к частным исполнителям, наложившим арест на деньги, с заявлением об определении указанного банковского счета для проведения расходных финансовых операций.
Заявление можно подавать:
  • в бумажном формате (физически или посредством почтовой связи);
  • в электронном формате (с соблюдением правил, прописанных в законе «Об электронных документах и ​​электронном документообороте»).
В заявлении следует отметить:
  • номер банковского счета, который гражданин-должник просит определить для проведения расходных операций;
  • название банка, где открыт счет.
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После этого исполнитель в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления должен внести постановление об определении счета должника в банке для проведения расходных финансовых операций. На следующий рабочий день после вынесения постановления исполнитель должен отправить постановление в банк, который разблокирует 13,4 тыс. грн на счете клиента.

Право на блокировку счетов

В Украине в начале мая 2023 года вернулись правила блокировки счетов клиентов банков за любую задолженность. Ранее могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.
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Новый закон № 3048-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения» предусматривает, что клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой только в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн.).
В соответствии с правилами банки имеют право:
  • арестовывать счет, несмотря на объем долга;
  • после ареста можно разблокировать сумму в 13,4 тыс. грн, обратившись к исполнителю.

Изменения принудительного взыскания долгов и арестов банковских счетов 💳

По материалам:
Novyny.live
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