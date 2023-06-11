Банки замораживают счета: как написать заявление и разблокировать карту — Finance.ua

Банки замораживают счета: как написать заявление и разблокировать карту
В Украине с мая текущего года банкам вернули право арестовывать счета клиентов по требованию государственных исполнительных органов. В то же время, украинцы могут разблокировать на замороженном счете 13,4 тыс. грн в месяц и пользоваться средствами.
Об этом пишет портал Новости. Live.
Как разблокировать счет
По словам юристов, чтобы определить такие текущие счета в банке, должникам следует обратиться в исполнительную службу или к частным исполнителям, наложившим арест на деньги, с заявлением об определении указанного банковского счета для проведения расходных финансовых операций.
Заявление можно подавать:
- в бумажном формате (физически или посредством почтовой связи);
- в электронном формате (с соблюдением правил, прописанных в законе «Об электронных документах и электронном документообороте»).
В заявлении следует отметить:
- номер банковского счета, который гражданин-должник просит определить для проведения расходных операций;
- название банка, где открыт счет.
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После этого исполнитель в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления должен внести постановление об определении счета должника в банке для проведения расходных финансовых операций. На следующий рабочий день после вынесения постановления исполнитель должен отправить постановление в банк, который разблокирует 13,4 тыс. грн на счете клиента.
Право на блокировку счетов
В Украине в начале мая 2023 года вернулись правила блокировки счетов клиентов банков за любую задолженность. Ранее могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. гривен, теперь достаточно и 200 гривен.
Новый закон № 3048-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения» предусматривает, что клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой только в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн.).
В соответствии с правилами банки имеют право:
- арестовывать счет, несмотря на объем долга;
- после ареста можно разблокировать сумму в 13,4 тыс. грн, обратившись к исполнителю.
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