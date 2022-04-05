Банки задолжали НБУ почти 130 млрд грн — Finance.ua

Банки задолжали НБУ почти 130 млрд грн

Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Банки задолжали НБУ почти 130 млрд грн

Украинские банки получили рекордные объемы рефинансирования НБУ, чтобы оставаться стабильными во время войны.

Об этом сообщил FinClub заместитель главы НБУ Ярослав Матузко.

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«За период с 24 февраля по 23 марта 2022 было выдано 74,3 млрд грн кредитов рефинансирования как бланкового, так и обеспеченного. На сегодняшний день объем общей задолженности по кредитам рефинансирования составляет почти 129 млрд грн, задолженность по бланковым кредитам рефинансирования сократилась примерно до 13 млрд грн», — сообщил он.

Топ-чиновник НБУ говорит, что сейчас спрос на рефинансирование сократился.

«В случае необходимости банкам дополнительно доступны инструменты поддержки ликвидности со стороны НБУ, в том числе бланковое рефинансирование, которое мы ввели сразу, 24 февраля. В то же время сейчас спрос на такое рефинансирование умеренный. Это свидетельствует о том, что банки не испытывают нехватки ликвидных активов даже в условиях полномасштабной войны. Например, на этой (прошлой. — Ред.) неделе рассматривали заявки всего трех банков на рефинансирование. Объем заявок был незначительным», — сообщил Ярослав Матузко.

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