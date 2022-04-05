Банки задолжали НБУ почти 130 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Банки задолжали НБУ почти 130 млрд грн

Сегодня 12:43Казна и Политика
233
Банки задолжали НБУ почти 130 млрд грнБанки задолжали НБУ почти 130 млрд грн
Украинские банки получили рекордные объемы рефинансирования НБУ, чтобы оставаться стабильными во время войны.
Об этом сообщил FinClub заместитель главы НБУ Ярослав Матузко.
Читайте также
«За период с 24 февраля по 23 марта 2022 было выдано 74,3 млрд грн кредитов рефинансирования как бланкового, так и обеспеченного. На сегодняшний день объем общей задолженности по кредитам рефинансирования составляет почти 129 млрд грн, задолженность по бланковым кредитам рефинансирования сократилась примерно до 13 млрд грн», — сообщил он.
Топ-чиновник НБУ говорит, что сейчас спрос на рефинансирование сократился.
«В случае необходимости банкам дополнительно доступны инструменты поддержки ликвидности со стороны НБУ, в том числе бланковое рефинансирование, которое мы ввели сразу, 24 февраля. В то же время сейчас спрос на такое рефинансирование умеренный. Это свидетельствует о том, что банки не испытывают нехватки ликвидных активов даже в условиях полномасштабной войны. Например, на этой (прошлой. — Ред.) неделе рассматривали заявки всего трех банков на рефинансирование. Объем заявок был незначительным», — сообщил Ярослав Матузко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.