Банки задолжали НБУ почти 130 млрд грн — Finance.ua

«За период с 24 февраля по 23 марта 2022 было выдано 74,3 млрд грн кредитов рефинансирования как бланкового, так и обеспеченного. На сегодняшний день объем общей задолженности по кредитам рефинансирования составляет почти 129 млрд грн, задолженность по бланковым кредитам рефинансирования сократилась примерно до 13 млрд грн», — сообщил он.
Топ-чиновник НБУ говорит, что сейчас спрос на рефинансирование сократился.
«В случае необходимости банкам дополнительно доступны инструменты поддержки ликвидности со стороны НБУ, в том числе бланковое рефинансирование, которое мы ввели сразу, 24 февраля. В то же время сейчас спрос на такое рефинансирование умеренный. Это свидетельствует о том, что банки не испытывают нехватки ликвидных активов даже в условиях полномасштабной войны. Например, на этой (прошлой. — Ред.) неделе рассматривали заявки всего трех банков на рефинансирование. Объем заявок был незначительным», — сообщил Ярослав Матузко.