ПриватБанк сворачивает бонусную программу: что известно — Finance.ua
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ПриватБанк сворачивает бонусную программу: что известно

Сегодня 10:33Личные финансы
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ПриватБанк с 1 мая 2022 закрывает свою бонусную программу «Бонус+».
Об этом сообщается в соцсетях финучреждения.
В настоящее время на счетах клиентов около 600 миллионов грн.
Можно ли сейчас потратить эти деньги? Как отметили в банке, до конца апреля клиенты могут использовать накопленные бонусы на виртуальных счетах «Бонус+» для поддержки армии и восстановления страны через Приват24 — Добро — Поддержка ВСУ или использовать накопленные бонусы в сети магазинов-партнеров «Бонус+» по своему усмотрению (список по ссылке).
Уже с 1 мая программа перестанет работать, а неиспользованные остатки на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановления Украины.
В Привате также рассказали пользователям, что банк разрабатывает новую бонусную программу.
Выбрать кредитную карту непросто. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

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По материалам: Finance.ua
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