ПриватБанк сворачивает бонусную программу: что известно — Finance.ua

ПриватБанк сворачивает бонусную программу: что известно

Сегодня 10:33 — Личные финансы

ПриватБанк с 1 мая 2022 закрывает свою бонусную программу «Бонус+».

Об этом сообщается в соцсетях финучреждения.

В настоящее время на счетах клиентов около 600 миллионов грн.

Можно ли сейчас потратить эти деньги? Как отметили в банке, до конца апреля клиенты могут использовать накопленные бонусы на виртуальных счетах «Бонус+» для поддержки армии и восстановления страны через Приват24 — Добро — Поддержка ВСУ или использовать накопленные бонусы в сети магазинов-партнеров «Бонус+» по своему усмотрению (список Как отметили в банке, до конца апреля клиенты могут использовать накопленные бонусы на виртуальных счетах «Бонус+» для поддержки армии и восстановления страны через Приват24 — Добро — Поддержка ВСУ или использовать накопленные бонусы в сети магазинов-партнеров «Бонус+» по своему усмотрению (список по ссылке ).

Уже с 1 мая программа перестанет работать, а неиспользованные остатки на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановления Украины.

В Привате также рассказали пользователям, что банк разрабатывает новую бонусную программу.

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