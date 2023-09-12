Банки за прошедшую неделю выдали еще на более чем 2 миллиарда доступных кредитов (инфографика) — Finance.ua

Банки за прошедшую неделю выдали еще на более чем 2 миллиарда доступных кредитов (инфографика) Сегодня 13:23 — Кредит&Депозит

В Украине по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на прошлой неделе выдано 539 льготных кредитов на общую сумму 2,1 млрд грн.

При этом за время действия военного положения по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» заключено 36 730 кредитных договоров на общую сумму 141,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 28 052 кредитных договора на 75 млрд грн).

Из них 6,99 млрд грн выдано на инвестиционные цели; 7,94 млрд грн — как антикризисные кредиты; 4,06 млрд грн — на рефинансирование полученных ранее кредитов; 36,75 млрд грн — кредиты для сельхозтоваропроизводителей; 55,28 млрд грн — на антивоенные цели.

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