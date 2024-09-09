Банки за лето одобрили заявки на энергокредиты на 5,8 млрд грн — Finance.ua
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Банки за лето одобрили заявки на энергокредиты на 5,8 млрд грн

Кредит&Депозит
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Банки за лето одобрили заявки на энергокредиты на 5,8 млрд грн
Банки за лето одобрили заявки на энергокредиты на 5,8 млрд грн
С начала июня банки получили 1975 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 46,4 млрд грн. Уже одобрены заявки на сумму 5,8 млрд грн.
Таковы результаты опроса Национальным банком банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры за период с 1 июня по 1 сентября 2024 года.
Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составляет 972 млн грн.
В частности, в августе:
  • подано 781 заявка на сумму 7,3 млрд грн;
  • одобрено 808 заявок на сумму 2,2 млрд грн;
  • предоставлено 224 кредита общим объемом 523 млн грн.
Общая профинансированная с июня мощность по предоставленным займам бизнесу составляет 97,4 мВт (предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля). Наибольшие объемы выделены на строительство СЭС (32 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (33 мВт) и газопоршневых когенерационных установок (18 мВт). Проекты финансируются в 21 области страны.
Кроме того, банки кредитуют и население. За последнюю неделю гражданам предоставлено 405 кредитов общим объемом 27 млн ​​грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц, сейчас составляет 89 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • 20 банков подписали в июне 2024 года меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики;
  • базовая ставка кредитования в соответствии с меморандумом — от 13,5% годовых (или UIRD3M + 0,5% на первый год финансирования, а дальше — не более UIRD12M + 3%).
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По материалам:
Finance.ua
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