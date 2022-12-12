Банки выдали аграриям кредитов на 81 млрд гривен, — Минагрополитики Сегодня 20:18 — Кредит&Депозит

С начала 2022 года в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9» 38 тыс. сельхозпроизводителей привлекли кредитов на сумму 81,195 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

Лидерами по объемам кредитования за этот период являются

Киевская (13,3 млрд гривен),

Винницкая (8,1 млрд гривен),

Кировоградская (7,4 млрд гривен),

Днепропетровская (5,6 млрд гривен)

и Одесская (5,4 млрд. гривен) области.

За прошедшую неделю 1594 агрария получили кредитов на 2,614 млрд гривен.

Больше всего кредитов аграриям выдали Приватбанк , «Райффайзен Банк», Укргазбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, «Креди Агриколь Банк» и банк «ПУМБ».

Банки выдали аграриям кредитов на 38,5 млрд гривен для обеспечения проведения комплекса весенне-полевых работ.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Українські Новини По материалам:

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