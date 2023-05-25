Банки выдали аграриям кредитов на 33,4 млрд гривен с начала года — Finance.ua

Банки выдали аграриям кредитов на 33,4 млрд гривен с начала года Сегодня 21:38 — Кредит&Депозит

С начала 2023 года сельхозпроизводители привлекли кредитов почти на 33,4 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

В том числе по программе «Доступные кредиты 5−7-9» были получены кредиты на сумму 18,9 млрд гривен.

Лидерами по объемам кредитования за этот период являются Киевская (7,2 млрд гривен), Винницкая (3,7 млрд гривен), Днепропетровская (2,7 млрд гривен), Кировоградская (2,6 млрд гривен) и Одесская (2,2 млрд) гривен) области.

В 2022 году 43 648 сельхозпроизводителей привлекли кредитов на сумму 95,5 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.