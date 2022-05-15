Банки выдали аграриям кредитов на 24 млрд гривен — Finance.ua

Банки выдали аграриям кредитов на 24 млрд гривен

Банки по состоянию на 11 мая выдали аграриям кредитов на сумму 24,177 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

«По состоянию на 11 мая аграрии получили кредиты для проведения посевной кампании на сумму 24,177 млрд гривен. Основная часть традиционно привлечена по программе портфельных гарантий 80% — это 16,46 млрд гривен. Таким образом, только за последнюю неделю банки выдали 4,4 млрд гривен новым 2 070 агрозаемщикам», — говорится в нем.

Таким образом, согласно сообщению, в сутки выдается около 900 млн гривен кредитов для поддержки собственников отечественных агропредприятий.

«Более 1 млрд гривен кредитных средств на сегодня привлекли аграрии восьми регионов: Кировоградская область (3,385 млрд гривен), Винницкая (2,478 млрд гривен), Киевская (2,321 млрд гривен), Одесская (2,03 млрд гривен) , Днепропетровская (1,937 млрд гривен), Полтавская (1,619 млрд гривен), Волынская (1,518 млрд гривен), Львовская (1,308 млрд гривен)», — говорится в сообщении.

При этом Приватбанк выдал агрокредитов на 6,8 млрд гривен, Государственный Ощадный банк — на 3,9 млрд гривен, Райффайзен Банк — на 3,8 млрд гривен.

Довідка Finance.ua:

Аграрии получают кредиты в рамках программы государственных гарантий под залог 20% от суммы кредитных средств.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует, что Украина может получить новый урожай зерновых и масличных на уровне 63 млн тонн.

Аграрии собрали в 2021 году 106 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что является самым большим показателем за всю историю независимой Украины.

Зерновых и зернобобовых было собрано более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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