Банки ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем наличной валюты — Finance.ua

Банки ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем наличной валюты
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2023 года, составил 1 млрд 330 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2014 года (3 млрд 208 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Согласно статистике Нацбанка, за весь 2023 год банки ввезли 9 млрд 463 млн долларов, в том числе 7 млрд 842 млн долларов и евро эквиваленте на 1 млрд 531 млн долларов.
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По данным НБУ, за 2023 год из Украины вывезли валюты в 774 млн долларов.
Данные НБУ свидетельствуют, что население Украины в декабре 2023 года купило в банках 1,026 млрд долларов — рекордный за 11 лет объем валюты (в ноябре 2012 года — 1,523 млрд долларов). В общей сложности за 2023 год украинцы купили 4,793 млрд долларов.
Средний курс продажи наличного доллара в Украине за 2023 год снизился на 5,9% до 37,83 гривны.
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