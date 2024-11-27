Банки в этом году выдали аграриям более 93 млрд грн кредитов — Finance.ua

Банки в этом году выдали аграриям более 93 млрд грн кредитов Сегодня 21:33 — Кредит&Депозит

Банки в этом году выдали аграриям более 93 млрд грн кредитов

Более 12,07 тыс. агрохозяйств с начала текущего года получили 93,4 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» почти 8 тыс. хозяйств профинансировано на 41,4 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9%» больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская — 5,1 млрд грн для 767 хозяйств;

Винницкая — 3,5 млрд грн для 814;

Одесская — 3,4 млрд грн для 743;

Кировоградская — 3,3 млрд грн для 1024;

Харьковская — 3 млрд грн для 475;

Волынская — 2,4 млрд грн для 424;

Днепропетровская — 2,4 млрд грн для 517;

Львовская — 2,4 млрд грн для 560.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская — 20,4 млрд грн выделено для 1 158 предприятий;

Днепропетровская — 6,6 млрд грн для 876;

Кировоградская — 6,3 млрд грн для 1 454;

Винницкая — 6 млрд грн для 1 195;

Черкасская — 5,7 млрд грн для 487;

Одесская — 5,3 млрд грн для 1 054;

Львовская — 5,3 млрд грн для 777;

Тернопольская — 5,2 млрд грн для 460.

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