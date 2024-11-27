Банки в этом году выдали аграриям более 93 млрд грн кредитов — Finance.ua
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Банки в этом году выдали аграриям более 93 млрд грн кредитов

Кредит&Депозит
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Банки в этом году выдали аграриям более 93 млрд грн кредитов
Банки в этом году выдали аграриям более 93 млрд грн кредитов
Более 12,07 тыс. агрохозяйств с начала текущего года получили 93,4 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» почти 8 тыс. хозяйств профинансировано на 41,4 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9%» больше всего получили предприятия следующих областей:
  • Киевская — 5,1 млрд грн для 767 хозяйств;
  • Винницкая — 3,5 млрд грн для 814;
  • Одесская — 3,4 млрд грн для 743;
  • Кировоградская — 3,3 млрд грн для 1024;
  • Харьковская — 3 млрд грн для 475;
  • Волынская — 2,4 млрд грн для 424;
  • Днепропетровская — 2,4 млрд грн для 517;
  • Львовская — 2,4 млрд грн для 560.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
  • Киевская — 20,4 млрд грн выделено для 1 158 предприятий;
  • Днепропетровская — 6,6 млрд грн для 876;
  • Кировоградская — 6,3 млрд грн для 1 454;
  • Винницкая — 6 млрд грн для 1 195;
  • Черкасская — 5,7 млрд грн для 487;
  • Одесская — 5,3 млрд грн для 1 054;
  • Львовская — 5,3 млрд грн для 777;
  • Тернопольская — 5,2 млрд грн для 460.
По материалам:
AgroPortal.ua
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