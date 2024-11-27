Банки в этом году выдали аграриям более 93 млрд грн кредитов — Finance.ua

Банки в этом году выдали аграриям более 93 млрд грн кредитов
Более 12,07 тыс. агрохозяйств с начала текущего года получили 93,4 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» почти 8 тыс. хозяйств профинансировано на 41,4 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9%» больше всего получили предприятия следующих областей:
- Киевская — 5,1 млрд грн для 767 хозяйств;
- Винницкая — 3,5 млрд грн для 814;
- Одесская — 3,4 млрд грн для 743;
- Кировоградская — 3,3 млрд грн для 1024;
- Харьковская — 3 млрд грн для 475;
- Волынская — 2,4 млрд грн для 424;
- Днепропетровская — 2,4 млрд грн для 517;
- Львовская — 2,4 млрд грн для 560.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
- Киевская — 20,4 млрд грн выделено для 1 158 предприятий;
- Днепропетровская — 6,6 млрд грн для 876;
- Кировоградская — 6,3 млрд грн для 1 454;
- Винницкая — 6 млрд грн для 1 195;
- Черкасская — 5,7 млрд грн для 487;
- Одесская — 5,3 млрд грн для 1 054;
- Львовская — 5,3 млрд грн для 777;
- Тернопольская — 5,2 млрд грн для 460.
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