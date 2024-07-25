Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года — Finance.ua
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Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года

Валюта
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Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2024 года, составил 1,331 млрд долларов. Это на 13,2% больше, чем в мае (1,176 млрд долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Объем в июне стал максимальным с начала года, хотя и значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов).
При этом банки ввезли за июнь 938 млн наличных долларов, что на 28% больше, чем в мае (846 млн долларов). Объем наличных евро вырос до 389 млн долларов в эквиваленте (330 млн в мае).
По данным НБУ, за июнь из Украины вывезли валюты на 69 млн долларов.
Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года
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По материалам:
РБК-Україна
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