Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года — Finance.ua

Банки увеличили ввоз наличной валюты в Украину до максимума с начала года Сегодня 11:35 — Валюта

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июне 2024 года, составил 1,331 млрд долларов. Это на 13,2% больше, чем в мае (1,176 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ

Объем в июне стал максимальным с начала года, хотя и значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов).

При этом банки ввезли за июнь 938 млн наличных долларов, что на 28% больше, чем в мае (846 млн долларов). Объем наличных евро вырос до 389 млн долларов в эквиваленте (330 млн в мае).

По данным НБУ, за июнь из Украины вывезли валюты на 69 млн долларов.

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