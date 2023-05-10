Банки США, несмотря на кризис, получили рекордную прибыль в I квартале — Finance.ua

Банки США, несмотря на кризис, получили рекордную прибыль в I квартале
В первом квартале прибыль банковского сектора США достигла исторического максимума в примерно 80 млрд долл., даже несмотря на банковский кризис.
Об этом сообщает Financial Times.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 33% даже тогда, когда отрасль боролась с последствиями банкротства двух банков и наибольшим стрессом со времен финансового кризиса 2008 года.
Около половины увеличения совокупной прибыли отрасли было получено от единовременных прибылей, зафиксированных First Citizens и Flagstar, которые купили остатки Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, соответственно после их ареста регуляторами и продажи со скидкой в марте.
Несмотря на это, скачок прибыли также показал, что американские банки в целом выиграли от повышения процентных ставок, низких неплатежей по кредитам и расширения рынка труда, несмотря на волнение среди вкладчиков и инвесторов.
Согласно данным BankRegData, который собирает ежеквартальные отчеты кредиторов в Федеральную корпорацию страхования вкладов, из почти 4400 банков страны лишь 197, что составляет менее 5%, понесли убытки в первом квартале.
JPMorgan Chase, крупнейший банк страны по размеру активов, получил самую высокую прибыль среди всех кредиторов, заработав 11,7 млрд дол. от деятельности, включая кредитование и обработку платежей, по сравнению с 6,4 млрд. дол. за те же три месяца годом ранее. Эта цифра не учитывает доходы, полученные JPMorgan, не проходящие через его организацию, регулируемую Федеральной корпорацией страхования вкладов.
Банк PacWest потерял 1,2 млрд долларов. — больше, чем любой другой кредитор за первые три месяца 2023 года. Silvergate Bank, потерявший 538 млн долл., уступив только PacWest, объявил о закрытии в начале марта.
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