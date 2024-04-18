Банки справились с последствиями ракетных ударов весной — эксперт Сегодня 21:25 — Фондовый рынок

Банки справились с последствиями ракетных ударов весной — эксперт

Банковская система оказалась достаточно подготовленной, выдержав мартовские и апрельские ракетные атаки по украинским объектам энергетической инфраструктуры, хотя определенные трудности в работе отделений наблюдались в городах, получивших наибольшие поражения.

Об этом Укринформу сообщили в «Глобус Банке».

«Конечно, просчитать коварные действия абсолютно непредсказуемого врага довольно сложно. Однако для приемлемой работы банковских отделений самое простое, что можно сделать, — это банально оснастить их генераторами оптимальной мощности. С октября 2022 по апрель 2023 года Украина уже пережила „полугодие генераторов“, и полученный опыт доказал, что даже в сложных обстоятельствах работа банковских отделений почти не изменилась (за исключением тех городов, где после мартовских и апрельских атак наблюдаются временные ограничения и почасовые отключения света)», — подчеркнул председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов.

Он добавил, что работа банковских отделений остановится лишь в самом плохом и самом сложном случае — когда военная угроза станет непреодолимой и потребуется эвакуация граждан.

По его словам, проблемы с энергоснабжением, вызванные ракетным террором, следует воспринимать как временные, ведь, во-первых, более 2/3 всех банковских отделений подключены к системе Power Banking, предусматривающей бесперебойное энергопитание, беспрепятственный доступ к сети Интернет, осуществление необходимых банковских операций, усиленную киберзащиту от хакерского вмешательства, общее безопасное пребывание граждан в отделении и т. д.

Во-вторых, на случай возможных перебоев мобильных операторов в банковские приложения внедрена цифровая подпись клиента, которая не потребует получения дополнительного смс-подтверждения для списания средств. Кроме того, расширен перечень каналов для оповещения клиентов — это прежде всего использование мессенджеров, к которым привязаны мобильные номера клиентов.

В-третьих, большинство банковских операций можно осуществлять дистанционно — через банковские приложения: от простейших переводов до оформления рассрочки, открытия депозита, банковской карты, перевода средств на карты иностранных банков с минимальной комиссией, получения кредита и т. д.

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Укрінформ По материалам:

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