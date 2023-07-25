Банки пяти стран отказываются работать с российской платежной системой «Юнистрим» — Finance.ua

Банки пяти стран отказываются работать с российской платежной системой «Юнистрим» Сегодня 14:35 — Фондовый рынок

С российской платежной системой «Юнистром» перестали работать банки в Армении, Узбекистане, Таджикистане, Грузии и Казахстане.

Как сообщают РосСМИ , в Армении с платежной системой агрессора не сотрудничают «Ардшинбанк» и «Конверс банк». «Эвокабан» и «Армэкономбанк» ввели ограничения на работу с «Юнистромом».

В Узбекистане сотрудничество с платежной системой агрессора приостановили крупнейший «Народный банк» и «Ипотека-банк». В Казахстане — «Казпочта», в Грузии — TBC bank и Bank of Georgia, в Таджикистане — «Ориенбанк» и «Хумо».

Санкции против «Юнистрим»

20 июля «Юнистром» попал под санкции США. Ее услугами часто пользовались трудовые мигранты, переводившие заработанные в россии деньги своим семьям в страны бывшего СССР. В 2022 году систему стали использовать россияне, пытающиеся обойти санкции.

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УНІАН По материалам:

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