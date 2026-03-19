Место для вашей рекламы

Банки профинансировали всего 20% энергопотребностей бизнеса

За период действия Меморандума о готовности финансировать восстановление энергетической инфраструктуры после массированных атак рф банки выдали 39 млрд грн энергокредитов, тогда как общая потребность для закрытия энергодефицита Украины оценивается в 200 млрд грн.
«Фактическое исполнение не превышает 20% от необходимого объема», — рассказала первая заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева во время круглого стола «Кредитование энергооборудования в Украине: как стать энергонезависимым «, проведенного «Финансовым клубом».
Директор департамента устойчивого банкинга Укргазбанка Алексей Савин добавил, что не хватает именно 6−7 ГВт маневровой мощности, которая особенно нужна зимой. Но он верит, что эта проблема будет решена быстрее, чем через 13 лет.
По словам руководителя проектов управления развития продаж корпоративным клиентам ОТП Банка Руслана Дорошенко, спрос на энергокредиты не исчезнет. «Многие генерации уничтожены, к сожалению. И уничтожение пока не остановилось, поэтому мы не можем найти точку, от которой будем отталкиваться, чтобы прогнозировать объемы финансирования, но очевидно, что это будет долго и на значительные объемы», — сказал он.
По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
