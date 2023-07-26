Банки ожидают роста стоимости депозитов населения, — результаты опроса НБУ
Банки ожидают роста стоимости депозитов населения и впервые с начала войны — более низкой стоимости средств бизнеса и капитала.
Об этом свидетельствуют результаты Опроса о банковском фондировании.
Почти все финансовые учреждения сообщили о росте объема средств клиентов во ІІ квартале, вместе с тем объем оптового фондирования уменьшается с начала полномасштабного вторжения.
Определяющим фактором роста объема средств клиентов стал более высокий уровень процентных ставок по депозитам. Дополнительные факторы — регуляторные требования, предложение от бизнеса и намерения финучреждений изменить структуру фондирования.
Банки в дальнейшем ожидают роста объема обязательств в ІІІ квартале за счет поступления средств от населения и бизнеса.
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Только 14% респондентов планируют привлекать оптовое фондирование в будущем. Это самый низкий показатель за все время опроса, внедренного в 2021 году. Средняя стоимость фондирования во ІІ квартале, по оценкам банков, выросла.
Банки в основном ожидают дальнейшего повышения стоимости депозитов населения в ІІІ квартале, в то же время средства бизнеса могут стать дешевле. Цена оптового фондирования несколько возрастет.
Доля фондирования в валюте снизилась, в то же время значительная часть респондентов и в дальнейшем ожидает ее снижения.
Срочность фондирования повышается второй квартал подряд, и банки ожидают сохранения этой тенденции в следующие 12 месяцев.
Второй квартал подряд 80% респондентов отмечают увеличение общего объема их капитала за последние 12 месяцев — роста ожидают почти три четверти опрошенных. Тренд длится два квартала подряд после года отрицательных оценок.
Респонденты в очередной раз назвали прибыльность единственным фактором увеличения объема капитала в следующие 12 месяцев.
Стабильно высокая доля банков отметила рост стоимости капитала за последние 12 месяцев. Однако в дальнейшем банки ожидают некоторого удешевления капитала.
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