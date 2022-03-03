Банки отменяют ограничения для карт єПідтримка — Finance.ua

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
«Мы понимаем, что во время войны каждая гривна может спасти чью-то жизнь и помочь многим украинцам. Поэтому Правительство отменило все ограничения на использование средств программы єПідтримка», — говорится в сообщении.
Ограничения с карт для выплат єПідтримка уже сняли: monobank, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.
Теперь деньги с карт этих банков можно потратить на любые продукты и товары (оплачивать покупки по всем МСС-кодам).
Также можно переводить деньги на другие карты.
Нельзя карту пополнять своими средствами.
Напомним, деньгами єПідтримка можно помочь ВСУ. За 6 дней украинцы передали в поддержку украинской армии более 1,5 млрд гривен.