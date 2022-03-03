Банки отменяют ограничения для карт єПідтримка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Банки отменяют ограничения для карт єПідтримка

Сегодня 10:44Личные финансы
153
Банки отменяют ограничения для карт єПідтримкаБанки отменяют ограничения для карт єПідтримка
Теперь карта єПідтримка не имеет ограничений.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
«Мы понимаем, что во время войны каждая гривна может спасти чью-то жизнь и помочь многим украинцам. Поэтому Правительство отменило все ограничения на использование средств программы єПідтримка», — говорится в сообщении.
Ограничения с карт для выплат єПідтримка уже сняли: monobank, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.
Теперь деньги с карт этих банков можно потратить на любые продукты и товары (оплачивать покупки по всем МСС-кодам).
Также можно переводить деньги на другие карты.
Нельзя карту пополнять своими средствами.
Напомним, деньгами єПідтримка можно помочь ВСУ. За 6 дней украинцы передали в поддержку украинской армии более 1,5 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.