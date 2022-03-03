Банки отменяют ограничения для карт єПідтримка — Finance.ua

Банки отменяют ограничения для карт єПідтримка

Сегодня 10:44 — Личные финансы

Банки отменяют ограничения для карт єПідтримка

Теперь карта єПідтримка не имеет ограничений.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

«Мы понимаем, что во время войны каждая гривна может спасти чью-то жизнь и помочь многим украинцам. Поэтому Правительство отменило все ограничения на использование средств программы єПідтримка», — говорится в сообщении.

Ограничения с карт для выплат єПідтримка уже сняли: monobank, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток, Укргазбанк.

Теперь деньги с карт этих банков можно потратить на любые продукты и товары (оплачивать покупки по всем МСС-кодам).

Также можно переводить деньги на другие карты.

Нельзя карту пополнять своими средствами.

Напомним, деньгами єПідтримка можно помочь ВСУ. За 6 дней украинцы передали в поддержку украинской армии более 1,5 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью