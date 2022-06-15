Банки обязали информировать исполнителей об открытии и закрытии счетов должников — Finance.ua
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Банки обязали информировать исполнителей об открытии и закрытии счетов должников

Сегодня 11:01Личные финансы
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Банки обязали информировать исполнителей об открытии и закрытии счетов должниковБанки обязали информировать исполнителей об открытии и закрытии счетов должников
НБУ разработал порядок информирования исполнителей об открытии и закрытии счетов пользователей-должников согласно требованиям нового Закона Украины «О платежных услугах», основные положения которого вводятся в действие во втором полугодии 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Что это значит

Все поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов: банки, платежные учреждения, филиалы иностранных платежных учреждений, учреждения электронных денег, операторов почтовой связи обязаны при открытии или закрытии банковских/платежных счетов проверить наличие информации о пользователе (физическом или юридическом лице) в Едином реестре должников.
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В случае открытия или закрытия счета лицу, внесенному в Единый реестр должников, поставщик платежных услуг по обслуживанию счетов обязан в день открытия или закрытия счета уведомить об этом указанный в Едином реестре должников орган государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Проверка должников

Обмен данными между поставщиком платежных услуг и исполнителем по проверке информации о пользователях в Едином реестре должников и информировании исполнителей об открытии/закрытии счетов проводится с помощью электронного сервиса информационного взаимодействия. Информация, предоставляемая в уведомлениях согласно настоящему Положению, составляет банковскую тайну, тайну поставщика платежных услуг.
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По материалам: Finance.ua
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