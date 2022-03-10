Что делать, если арестованный счет должника до сих пор не разблокирован — Finance.ua
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Что делать, если арестованный счет должника до сих пор не разблокирован

Сегодня 19:00Личные финансы
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Согласно постановлению Кабмина от 3 марта, со многих арестованных счетов украинских должников должна быть снята блокировка.
Под разблокировку подпадают счета, сумма долга на которых не превышает 100 тыс. гривен.
В исполнительной службе объяснили, что делать, если счет должника до сих пор не разблокировали, пишет Опендатабот.

Что делать, если арест с вашего счета до сих пор не сняли:

  • убедитесь, что сумма взыскания по исполнительному документу не превышает 100 000 грн;
  • обратитесь в ближайшее отделение банка или финансовое учреждение, в котором имеется задолженность с требованием снятия ареста;
  • в случае отказа позвоните на горячую линию НБУ по телефону 0 800 505 240 или на правительственную горячую линию — 1545.
Отметим, автоматизированная система исполнительных производств и другие реестры пока не работают, поэтому ГИС или частные исполнители не могут выдать соответствующее постановление о снятии арестов.

Справка Finance.ua:

  • 9 марта Минюст возобновил работу Единого государственного реестра. Чтобы получить выписку из ЕГР в Опендатаботе, отправьте боту код компании или РНКОПП (ИНН физлица) для ФЛП;
  • налоговики просят ФЛП — плательщиков ЕН первой и второй групп по возможности выполнять свой налоговый долг и уплачивать единый налог;
  • По поручению президента Украины с 7 марта заработала обновленная программа «єПідтримка» — каждый наемный работник и ФЛП, у которого война отняла работу, сможет получить 6,5 тысячи гривен.

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По материалам: Finance.UA
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