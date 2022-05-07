Банки неохотно покупают военные облигации, им проще вложить деньги в депсертификаты - Марченко — Finance.ua
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Банки неохотно покупают военные облигации, им проще вложить деньги в депсертификаты - Марченко

Сегодня 09:29Фондовый рынок
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Банки неохотно покупают военные облигации, им проще вложить деньги в депсертификаты - МарченкоБанки неохотно покупают военные облигации, им проще вложить деньги в депсертификаты - Марченко
В банковской системе накоплена чрезмерная ликвидность, однако они неохотно инвестируют ее в военные облигации.
Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал в интервью «Интерфакс-Украина».
«Эта ситуация меня беспокоит как министр финансов. Выходя на аукцион по облигациям, я не могу взять эту ликвидность у банков. Банки неохотно дают взаймы на год под 11%, когда они могут дать их на короткий период под 9%. Им проще вложить деньги в депсертификаты», — объяснил глава Минфина.
В апреле ведомство привлекло на рыночных аукционах по размещению военных облигаций около 30 млрд грн сроком от 3 до 14 месяцев по ставкам от 9,5% до 11% годовых, еще на 50 млрд грн военных облигаций непосредственно купил НБУ. Депозитные сертификаты овернайт Нацбанк размещает под 9% годовых и в апреле объем их покупки банками вырос со 140 млрд грн до 180 млрд грн.
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«Мы не собираемся в угоду рынку поднимать ставки, играть с краткосрочными инструментами — не то время. Поэтому сейчас мы ищем компромисс с Нацбанком, чтобы и они были в комфорте с тем, что мы иногда вынуждены брать у них ликвидность, и с тем, что , возможно, лучше нам заимствовать на обычных первичных аукционах по (размещению) военных облигаций и таким образом финансировать дефицит», — заявил Марченко.
Он выразил сожаление, что значительные свободные средства банков не направляются ни на заимствование, ни на кредитование.
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«То есть, несмотря на то, что НБУ финансирует дефицит бюджета из-за монетизации облигаций правительства, эти средства не работают в экономике. Они практически не идут на покупку товаров и услуг, не формируют инфляцию, а оседают на банковских счетах. Банки просто зарабатывают на этом». Я думаю, нам нужно тщательное исследование со стороны НБУ", — сказал он.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: НВ
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