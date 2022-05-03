Военные облигации: бюджет уже получил почти ₴50 миллиардов, $93,8 миллиона и €176,5 миллиона — Finance.ua

Военные облигации: бюджет уже получил почти ₴50 миллиардов, $93,8 миллиона и €176,5 миллиона

Сегодня 12:17 — Фондовый рынок

Военные облигации: бюджет уже получил почти ₴50 миллиардов, $93,8 миллиона и €176,5 миллиона

В государственный бюджет от продажи военных облигаций с начала полномасштабного вторжения рф в Украину поступило почти 50 млрд грн, 93,8 млн долларов и 176,5 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ

«С начала полномасштабного нападения россии на Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 50 млрд грн, 93,8 млн долларов и 176,5 млн евро», — говорится в сообщении.

По данным Депозитария НБУ, крупнейший портфель военных ОВГЗ сконцентрирован среди банков — первичных дилеров. Количество граждан и представителей бизнеса, присоединившихся к покупке военных ОВГЗ, по состоянию на 2 мая 2022 года возросло до 11,8 тыс. Объем вложений украинцев составляет около 3,5 млрд грн, 38,3 млн долларов и 25,4 млн евро, а нерезидентов — более 66 млн грн.

Отмечается, что 27 апреля 2022 состоялось погашение первого выпуска военных облигаций. Около 1 тыс. юридических и физических лиц получили 3,3 млрд грн. Часть этих средств повторно вложена в новые военные ОВГЗ для дальнейшей поддержки Украины.

Как сообщал Укринформ, в связи с российской агрессией правительство приняло решение о поэтапном выпуске военных облигаций. Таким образом, планируется осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.