Банки на прошлой неделе выдали доступных кредитов на 2,6 миллиарда — Finance.ua
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Банки на прошлой неделе выдали доступных кредитов на 2,6 миллиарда

Кредит&Депозит
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С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков кредиты на 229,5 млрд грн, из них за последнюю неделю — на 2,6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«За прошедшую неделю в рамках программы выдано 289 льготных кредитов на общую сумму 2,6 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 111 кредитных договоров на сумму 0,63 млрд гривен», — говорится в сообщении.
С момента старта государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 71 013 кредитов на общую сумму 229,5 млрд грн, из которых 48 113 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 101,01 млрд гривен (на 04.09.2023 г.).
Банки на прошлой неделе выдали доступных кредитов на 2,6 миллиарда
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По материалам:
Finance.ua
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