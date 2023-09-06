Банки на прошлой неделе выдали доступных кредитов на 2,6 миллиарда — Finance.ua

Банки на прошлой неделе выдали доступных кредитов на 2,6 миллиарда Сегодня 15:45 — Кредит&Депозит

С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков кредиты на 229,5 млрд грн, из них за последнюю неделю — на 2,6 млрд грн.

«За прошедшую неделю в рамках программы выдано 289 льготных кредитов на общую сумму 2,6 млрд грн, в том числе банками государственного сектора экономики заключено 111 кредитных договоров на сумму 0,63 млрд гривен», — говорится в сообщении.

С момента старта государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков 71 013 кредитов на общую сумму 229,5 млрд грн, из которых 48 113 — от банков государственного сектора экономики на общую сумму 101,01 млрд гривен (на 04.09.2023 г. ).

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