Банки кредитуют по военному «светофору» — Finance.ua

Банки кредитуют по военному «светофору» Сегодня 17:24 — Кредит&Депозит

Банки кредитуют по военному «светофору»

Банкиры разделили все территории Украины на три-четыре цветные зоны с соответствующим уровнем кредитного риска.

Об этом банкиры рассказали на круглом столе, организованном «Финансовым клубом».

«Мы разработали оценку рисков, в зависимости от территориального признака: относительно безопасные регионы и регионы боевых действий. И этим пользуемся в принятии решений», — заявил начальник отдела малого бизнеса Правэкс Банк а Анатолий Вербаховский.

«У нас есть региональное зонирование. Есть красная зона — оккупированные территории и зоны активных боевых действий. Там кредитование просто невозможно. Как только бизнес переходит в оккупацию, фактически теряется и связь и возможность обслуживать кредиты. И возникает много внешних факторов, на которые бизнес и его владелец никак не влияют и не могут повлиять и спрогнозировать», — сказал начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ Виктор Харковец.

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Следующая зона — это территории, приближенные к зонам боевых действий. «Там мы используем дополнительное стресс-тестирование бизнеса на случай, если будет ухудшение ситуации или потеря какого-либо актива. Там мы можем брать больше залога или обязательным условием может быть наличие части государственных портфельных гарантий, которые покрывают отсутствие залога», — рассказал Виктор Харковец.

«Если говорить условно о территориях, где нет и не было боевых действий, и они не приближены к зоне боевых действий, так называемую зеленую зону, то там у нас фактически подходы такие же, как и до войны были», — сказал банкир. Хотя они отказались от начала войны от рейтинговых моделей и полностью перешли на ручной андеррайтинг всех кредитных заявок. «И мы также упразднили бланковые лимиты», — отметил он.

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Причем даже в красной зоне клиенты до сих пор платят. «Клиенты, которые находятся на временно оккупированной территории Харьковщины, пытаются также обслуживать кредиты. По кредитам в Харькове вообще нет проблем», — говорит заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Банка Кредит Днепр Татьяна Поплавская. «У нас тоже нет проблем по Харькову. Клиенты, имеющие определенные проблемы с обслуживанием кредита, все-таки находятся на оккупированных территориях», — подтвердил Анатолий Вербаховский.

«Мы тоже действуем по принципу „светофора“. У нас разделены на четыре зоны: зеленая, желтая, оранжевая и красная. Красная — это оккупация, оранжевая — это регионы, где ведутся активные боевые действия. Конечно, в этих категориях мы не можем кредитовать. Зелёную и желтую зоны мы рассматриваем. Причем, в зеленой практически без изменений», — заверил Анатолий Вербаховский.

Татьяна Поплавская говорит о высокой корреляции между территориальным местонахождением клиента во временно оккупированных областях и областях, где ведутся боевые действия, и обслуживанием минимального кредитного портфеля. «Мы не пойдем в новый бизнес в этих регионах до тех пор, пока будет оставаться риск физического повреждения активов, бизнеса или временной оккупации. Это неконтролируемость денежных и товарных потоков, сложности с пересечением линии соприкосновения. Поэтому там невозможно банковское финансирование, тем более новое», — рассказала Татьяна Поплавская.

«Действующим клиентам мы предоставляли новые кредиты даже в Славянске. Когда банк как партнер видит бизнес-модель и видит, что владелец бизнеса не убегает, а на месте разрабатывает план выхода и развития своего бизнеса, то банк-партнер должен сесть за стол переговоров и предоставлять новые кредиты», — считает заместитель председателя правления ТАСкомбанк Олег Поляк.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Фінансовий клуб По материалам:

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