Что нужно знать, когда берете кредит — Finance.ua

Что нужно знать, когда берете кредит Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Что нужно знать, когда берете кредит

Перед оформлением потребительского кредита сравните предложения разных финансовых учреждений и выберите для себя лучший вариант.

Такой совет дает Национальный банк Украины.

Как сравнить условия кредита

Информация об условиях кредита есть в существенных условиях кредита, которые банки и финансовые компании публикуют на своих сайтах.

Существенные условия кредита содержат общие условия предоставления финансовым учреждением кредитования, но не являются предложением по предоставлению услуг.

Это означает, что предложенные индивидуальные условия будут зависеть от результатов оценки кредитоспособности, проведенной на основании полученной от клиента информации и других источников при наличии законных на это оснований. Индивидуальные условия кредита предоставляются клиенту для заключения договора о потребительском кредите в форме паспорта потребительского кредита.

Что такое паспорт кредита

Это документ, содержащий основные условия кредита, информацию о реальной процентной ставке, порядке возврата кредита, дополнительных комиссиях и платежах.

Паспорт кредита и существенные условия кредита банки производят по одному формату, чтобы было удобно сравнить предложения разных банков и финансовых компаний.

Также вся информация об условиях кредита находится в кредитном договоре.

Отказ от кредита

Бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а затем жизненные обстоятельства меняются — и потребность в кредитных средствах отпадает. В этом случае можно отказаться от кредита.

Согласно Закону Украины «О потребительском кредитовании», заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину, в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита:

Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ. Вернуть финансовому учреждению кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренными условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.

Если финансовое учреждение нарушило ваши права, обращайтесь в Национальный банк Украины. Это можно сделать следующим образом:

написать в чат-бот «НБУ Контактный центр» в мессенджерах (Вайбере или Телеграме);

позвонить в контакт-центр — 0 800 505 240;

заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по ссылке.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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