Банки констатируют негативное воздействие войны на кредитование — Finance.ua

Банки констатируют негативное воздействие войны на кредитование Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Банки констатируют негативное воздействие войны на кредитование

Во ІІ квартале банки констатировали усиление негативного воздействия войны на показатели кредитования.

Таковы данные опроса НБУ об условиях банковского кредитования.

В частности, респонденты отметили ухудшение качества кредитов, неизменность умеренного спроса на кредиты со стороны бизнеса и сокращение спроса со стороны населения, усиление стандартов кредитования и снижение уровня одобрения заявок. Банки ожидают умеренного восстановления спроса на кредиты и в дальнейшем прогнозируют усиление всех видов рисков.

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«В апреле-июне 2022 года интерес заемщиков к бизнес-кредитам существенно не изменился. Как и в I квартале, потребность в оборотном капитале, реструктуризации долга и внутреннем финансировании усиливали спрос. Частично восстановился спрос на гривневые и краткосрочные ссуды, в большей степени для МСП», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Большинство банков второй раз подряд сообщили об усилении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных, валютных кредитов и займов крупного бизнеса. Спрос населения на кредиты сокращался из-за ухудшения потребительских настроений.

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Снижение спроса на ипотеку обновило исторический рекорд вследствие сокращения сбережений домохозяйств и неутешительных перспектив рынка недвижимости. Стандарты кредитования домохозяйств усилились второй квартал подряд. Участники опроса отметили рост всех видов рисков во ІІ квартале 2022 года, наиболее заметно — кредитного и операционного, как и квартал назад.

В следующие 12 месяцев большинство респондентов прогнозируют сокращение объемов как корпоративного, так и розничного кредитования. В то же время, оценки перспектив возобновления потребительского кредитования несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Банки полагают, что качество кредитного портфеля ухудшится. Респонденты ожидают сокращения фондирования в следующие 12 месяцев, однако имеют более оптимистичные по сравнению с I кварталом оценки перспектив привлечения средств населения. В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться.

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Фінансовий клуб По материалам:

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