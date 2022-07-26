Банки констатируют негативное воздействие войны на кредитование — Finance.ua

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Банки констатируют негативное воздействие войны на кредитование

Кредит&Депозит
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Банки констатируют негативное воздействие войны на кредитование
Банки констатируют негативное воздействие войны на кредитование
Во ІІ квартале банки констатировали усиление негативного воздействия войны на показатели кредитования.
Таковы данные опроса НБУ об условиях банковского кредитования.
В частности, респонденты отметили ухудшение качества кредитов, неизменность умеренного спроса на кредиты со стороны бизнеса и сокращение спроса со стороны населения, усиление стандартов кредитования и снижение уровня одобрения заявок. Банки ожидают умеренного восстановления спроса на кредиты и в дальнейшем прогнозируют усиление всех видов рисков.
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«В апреле-июне 2022 года интерес заемщиков к бизнес-кредитам существенно не изменился. Как и в I квартале, потребность в оборотном капитале, реструктуризации долга и внутреннем финансировании усиливали спрос. Частично восстановился спрос на гривневые и краткосрочные ссуды, в большей степени для МСП», — сообщили в пресс-службе регулятора.
Большинство банков второй раз подряд сообщили об усилении стандартов корпоративного кредитования, в большей степени для долгосрочных, валютных кредитов и займов крупного бизнеса. Спрос населения на кредиты сокращался из-за ухудшения потребительских настроений.
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Снижение спроса на ипотеку обновило исторический рекорд вследствие сокращения сбережений домохозяйств и неутешительных перспектив рынка недвижимости. Стандарты кредитования домохозяйств усилились второй квартал подряд. Участники опроса отметили рост всех видов рисков во ІІ квартале 2022 года, наиболее заметно — кредитного и операционного, как и квартал назад.
В следующие 12 месяцев большинство респондентов прогнозируют сокращение объемов как корпоративного, так и розничного кредитования. В то же время, оценки перспектив возобновления потребительского кредитования несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Банки полагают, что качество кредитного портфеля ухудшится. Респонденты ожидают сокращения фондирования в следующие 12 месяцев, однако имеют более оптимистичные по сравнению с I кварталом оценки перспектив привлечения средств населения. В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться.
Выбрать кредитную карту непросто. Но правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы решили помочь нашим читателям в поиске таких помощников. Для этого был создан специальный сервис.

Сервис для выбора кредитных карт

По материалам:
Фінансовий клуб
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