Какие кредиты могут списать при потере авто или недвижимости, которые взяты в кредит — Finance.ua

Какие кредиты могут списать при потере авто или недвижимости, которые взяты в кредит Сегодня 08:00 — Кредит&Депозит

Что делать тем, кто потерял квартиру или машину, на которые брался кредит в банке? Зачастую само имущество было банковским залогом, но теперь его нет. Выходит, что украинцы, лишившись своего имущества, все равно остались должны банку.

14 июня 2022 года в Верховную Раду был подан проект «Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждения в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины».

Автор законопроекта — Даниил Гетманцев, руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики.

Что предлагается в законопроекте

Рассматривается два варианта действий:

аннулирование (списание) кредитной задолженности клиента перед банком;

«замораживание» задолженности до получения компенсации от государства.

Если утраченный автомобиль, квартира или дом, на которые были оформлены кредиты в банке, были единственными у заемщика, он может обратиться в банк с заявлением об аннулировании задолженности. Аннулировать можно будет только кредиты на единственные у заемщика:

квартиру, если ее общая площадь не превышает 140 кв. м;

дом, если его общая площадь не превышает 250 кв. м;

автомобиль, у которого рабочий объем двигателя не превышает 2500 куб. см.

Списывать будут только те кредиты, которые исправно погашались до начала широкомасштабного вторжения россии в Украину, то есть до 24 февраля 2022 года.

Списание будет касаться основной суммы кредита, начисленных процентов, комиссий и других платежей. После аннуляции кредита банк получает право возмещения убытков за государственный счет.

Если залоговое имущество находится на временно оккупированной территории, заемщик имеет право на «замораживание» оплат по кредиту. Для этого необходимо, прежде всего, написать заявление на имя кредитора. Этого будет достаточно, чтобы заморозить платежи по кредиту до окончания военного положения.

Однако после его завершения заемщик обязан в трехмесячный срок предоставить документы, подтверждающие повреждение или уничтожение залогового имущества. В противном случае ему придется платить по кредиту в полном объеме.

Читайте больше в нашем материале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.