Банки изменили условия снятия наличных в банкоматах — Finance.ua
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Банки изменили условия снятия наличных в банкоматах

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Крупнейшие украинские банки по инициативе НБУ ввели банкоматный национальный роуминг. Он предусматривает отмену дополнительных комиссий на снятие наличных денег в банкоматах других финансовых учреждений, а также установление единых расширенных лимитов.
В Нацбанке отметили, что нововведение было реализовано для того, чтобы упростить доступ украинцев к своим средствам. Теперь они смогут снимать деньги в банкоматах других банков на таких же условиях, как и в своем собственном — без комиссии.
Замглавы НБУ Алексей Шабан сообщил, что главная идея в том, чтобы финучреждения установили для собственников такие же лимиты на снятие наличных, как для их клиентов. Названы конкретные суммы.
«Лимит может быть 10-20 тысяч. Мы считаем, что этой суммы достаточно не только чтобы удовлетворить потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег. Мы уже получили от десяти банков-владельцев банкоматных сетей информацию о том, что тарифы карт других банков за выдачу средств отменены. То есть ты пользуешься этим банком» — сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Справка Finance.ua:

  • «ПриватБанк» установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт «ПриватБанка» и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен.

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По материалам:
ua.news
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