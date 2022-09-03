Банки готовятся ко второй волне оттока депозитов — Finance.ua

Банки готовятся ко второй волне оттока депозитов Сегодня 12:38 — Кредит&Депозит

Банки готовятся ко второй волне оттока депозитов

Первая волна оттока депозитов физлиц произошла в феврале-марте, после чего остатки средств в банках постоянно росли, но осенью — зимой может произойти вторая волна оттока средств клиентов.

Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Клиенты (с начала войны. — Ред.) не имели возможности тратить свои средства так, как они тратили их до начала войны. Мне кажется, мы будем еще наблюдать следующую волну оттока пассивов физлиц, когда клиенты начнут использовать средства», — заявил заместитель председателя правления ПУМБ Себастиан Рубай.

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Банки должны подготовиться к возможному сценарию, чтобы быть готовыми к любым событиям. «Надеяться, что мы (банки. — Ред.) не почувствуем оттока клиентов, — это путь в никуда. Потому что государство потеряло (временно. — Ред.) более 20% территории. Часть клиентов мигрировали за границу, часть — в Украине, но большая группа клиентов осталась на оккупированных территориях или принудительно была переселена в государство-„сосед“. Это повлияет на клиентские базы банков», — уверен Себастиан Рубай.

ПУМБ знает, о чем говорит: он присутствовал существенно на Донбассе. «В нашей клиентской базе около 1,8 млн клиентов. Но около 20% клиентов под риском. ПУМБ был очень сильно представлен в Мариуполе. Это для нас самая большая потеря с точки зрения клиентской базы», — отметил Себастиан Рубай.

«Впереди нас ждет очень тяжелая зима. Мы все это понимаем. И как на падение экономики отреагируют наши клиенты, мы не знаем. Поэтому должны готовиться к кризису ликвидности. И он может произойти в любой момент, потому что военные действия продолжаются. Мы более 50% средств держим в высоколиквидных активах и, таким образом, подготовлены к риску ликвидности», — заверила первый заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

Банки отдают себе отчет в этом риске и даже уже подготовились к нему. «Мы все слишком ликвидны. У всех большой удельный вес высоколиквидных средств в активах — у кого-то 70%, у кого-то 86%. Мы должны держать большое количество ликвидности на всякий случай. Система готова даже к дополнительным вызовам», — считает глава правления Аккордбанк а Алексей Руднев.

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Фінансовий клуб По материалам:

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