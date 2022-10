Банки, финансирующие соглашение Маска с Twitter, терпят огромные убытки, — Reuters Сегодня 08:34 — Фондовый рынок

Разворот Илона Маска и решение купить Twitter Inc произошел в худшее время для банков, финансирующих большую часть сделки на 44 млрд долларов. Они могут столкнуться со значительными убытками.

Об этом сообщает Reuters

Как и в случае любого большого приобретения, банки попытаются продать долг Twitter Inc, чтобы обналичить. Но инвесторы потеряли аппетит к более рискованным долговым обязательствам, таким как кредиты с использованием заемных средств, напуганные быстрым ростом процентных ставок по всему миру, опасениями рецессии и волатильностью рынка, вызванными вторжением россии в Украину.

В то время как Маск предоставит большую часть из 44 млрд долларов, продав свою долю в производителе электромобилей Tesla Inc, опираясь на долевое финансирование от крупных инвесторов, крупные банки обязались предоставить 12,5 млрд долларов.

В них входят Morgan Stanley, Bank of America Corp и Barclays Plc. В состав синдиката также входят Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, BNP Paribas SA, Mizuho Financial Group Inc и Societe Generale SA.

Отраслевые аналитики сообщили Reuters, что перспективы банков, пытающихся продать долг, плохие.

Пакет долга Twitter состоит из кредитов с кредитным плечом на 6,5 млрд долларов, обеспеченных облигаций на 3 млрд долларов и необеспеченных облигаций на 3 млрд долларов.

«С точки зрения банков это далеко не идеально, — сказал аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. — Банки приперты к стене — они не имеют другого выбора, кроме как профинансировать сделку».

Напомним, Илон Маск решил завершить соглашение о покупке компании Twitter Inc, отказавшись от судебного процесса. Размер сделки составит 44 млрд долларов, как и планировалось изначально.

