Банки Чехии престали обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки Чехии престали обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay

Финтех и Карты
24
Банки Чехии престали обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay
Банки Чехии престали обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay
В банкоматах чешского банка KB Bank не принимают карты китайской международной платежной системы UnionPay, заявили в колл-центре кредитной организации.
В службе поддержке пояснили, что еще на прошлой неделе карты UnionPay обслуживалась. При этом специалист уточнил — карты китайской платежной системы не принимаются вне зависимости от страны их выпуска.
Читайте также
В профильных Telegram-каналах также появилась информация о том, что карты UnionPay не принимают в некоторых банкоматах в Испании. Чаще всего проблемы возникали в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING с картами, выпущенными попавшими под санкции российскими кредитными организациями.
В Euronet подтвердили, что ограничения касаются карт от банков россии и белоруссии.
Платежная система UnionPay стала популярной среди российских держателей карт после прекращения работы Visa и Mastercard в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ведомости
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.