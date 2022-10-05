Банки Чехии престали обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay — Finance.ua

Банки Чехии престали обслуживать выданные российскими банками пластиковые карты китайской платежной системы UnionPay
В банкоматах чешского банка KB Bank не принимают карты китайской международной платежной системы UnionPay, заявили в колл-центре кредитной организации.
В службе поддержке пояснили, что еще на прошлой неделе карты UnionPay обслуживалась. При этом специалист уточнил — карты китайской платежной системы не принимаются вне зависимости от страны их выпуска.
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В профильных Telegram-каналах также появилась информация о том, что карты UnionPay не принимают в некоторых банкоматах в Испании. Чаще всего проблемы возникали в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING с картами, выпущенными попавшими под санкции российскими кредитными организациями.
В Euronet подтвердили, что ограничения касаются карт от банков россии и белоруссии.
Платежная система UnionPay стала популярной среди российских держателей карт после прекращения работы Visa и Mastercard в россии.
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