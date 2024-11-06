Банки будут предоставлять информацию о финоперациях по запросу Нацполиции — подписан закон Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Банки будут предоставлять информацию о финоперациях по запросу Нацполиции — подписан закон

Банки будут предоставлять информацию о финансовых операциях по запросу Нацполиции.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11 043 об усовершенствовании функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Он также подписал еще 4 других закона.

Банки обязаны будут сообщать:

• ФИО или название получателя,

• идентификатор устройства,

• код операции,

• номер счета и карты.

Для чего это

Это направлено на усиление контроля над финансовыми преступлениями.

Закон предусматривает следующее:

позволить финансовым компаниям, ломбардам и кредитным союзам предоставлять платежные услуги на основании их основной лицензии без необходимости получения отдельной лицензии;

установить требования к регулятивному капиталу небанковских провайдеров платежных услуг. Конкретные параметры достаточности капитала и порядок его расчета будут определяться НБУ. На сегодняшний день для участников платежного рынка есть только одно условие: поддерживать собственный капитал на уровне не меньше, чем размер уставного капитала;

увеличение размера штрафов для поставщиков платежных услуг (в том числе банков), которые будут сопоставимы с их доходами. Размер такого штрафа будет достигать 5% от суммы сделок, проведенных с нарушениями. В настоящее время максимальный штраф составляет 170 тыс. грн;

закрепить полномочия Нацбанка на проведение проверок поставщиков платежных услуг не только оффлайн по их местонахождению, но и в онлайн-режиме. При этом объект проверки обязан предоставить дистанционный доступ к документам и другой информации, которая может потребоваться НБУ.

Ранее сообщалось , что Верховная Рада Украины в скором времени планирует принять закон, который позволяет банкам раскрывать данные пользователей платежных услуг по запросу полиции. Ряд экспертов критиковали такие намерения, они противоречат требованиям Конституции.

Согласно новым правилам, полиция сможет предоставить банкам запрос и финансовые учреждения будут обязаны в течение кратчайшего срока (не позднее 24 часов после получения запроса) предоставить следующую информацию о:

сумме и валюте платежной операции;

дате проведения платежной операции;

типе платежной операции;

геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для проведения платежной операции (при наличии), а в случае выполнения платежной операции через кассу — адрес кассы (при наличии);

идентификационные данные получателя: для физического лица — фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица — полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;

полное наименование поставщика платежных услуг;

уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;

наименование и код эквайра (при наличии);

идентификатор платежного устройства (при наличии);

код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);

уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.

Кроме того, еще не понятно, как поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения.

Справка Finance.ua:

21 февраля 2024 года Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные еще в далеком 2006 году. Finance.ua узнал, какие именно изменения предлагают и кого они будут касаться.

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