Банки будут платить налоги и сдавать отчеты за ФЛП: как это будет работать — Finance.ua

Банки будут платить налоги и сдавать отчеты за ФЛП: как это будет работать Сегодня 19:03 — Финтех и Карты

Банки будут платить налоги и сдавать отчеты за ФЛП: как это будет работать

В ноябре 2022 г. в парламенте зарегистрировали законопроект, который позволит ФЛПам 3-й группы не заморачиваться бухгалтерией и налогами. Эту функцию могут взять на себя банки.

Как будет работать новый режим, рассказал автор законопроекта депутат Ярослав Железняк, передает Ain.ua.

Какие изменения предлагают

Физлицо-предприниматель (ФЛП) на 3-й группе — это режим, популярный среди IT-специалистов, фрилансеров, дизайнеров, маркетологов и других представителей креативных профессий. Сейчас, если вы зарегистрированы как «упрощенец» 3-й группы, должны платить 5% налога с дохода, единый социальный взнос (ЕСВ), а также отчитываться об этом всем в налоговую.

В новом законопроекте автор предлагает, чтобы за таких предпринимателей платил налоги и сдавал декларации банк, где у них есть специальный счет для этого. То есть, чтобы банк выступал как налоговый агент для ФЛП. Такой режим получил рабочее название Smart ФЛП.

Читайте также ЕСВ, налоги и лимиты для ФЛП в 2023 году

По его словам, действующие ФЛП, которые захотят работать на этой особой системе налогообложения для 3-й группы, перейдут на нее. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление, это можно будет сделать через «Дію», когда законопроект будет принят и добавлены соответствующие функции.

Специальный счет должен быть только в одном банке, для того чтобы банк мог контролировать лимиты. Один из вариантов реализации: это будет новый счет (не те, которые уже открыты у ФЛП) и тогда старые не нужно будет закрывать.

Другой вариант: нужно будет выбрать один из действующих счетов, и тогда другие нужно будет закрыть. Как именно это будет реализовано, это вопрос подзаконных актов: Минфин с НБУ будут решать, как лучше это сделать, чтобы легче и эффективнее администрировать процесс.

Будет ли банк следить за лимитами по доходу?

Вероятно, банки будут извещать клиентов о приближении к лимитам. Но это вопрос сервиса уже каждого отдельного банка. Если ФЛП превысит лимит, то последствия будут такие же, как сейчас — повышенная ставка налога для суммы превышения лимитов и перевода на общую систему.

Если банк ошибается, ответственность несет только банк. Но учитывая особенности банковской системы, пока трудно представить ситуацию, что банк допустит ошибку.

Не все деньги, которые заходят на счет ФЛП, могут быть его доходом (кредиты, проценты, пособие и т.п.). Как банк будет определять налогооблагаемую базу?

«Этот вопрос еще предстоит решить. В общем, я уверен, что если банки заставить проверять и отфильтровывать доход по типу, то они просто не захотят включаться в эту систему, потому что процесс проверки действительно трудный. Поэтому мне, по крайней мере пока, кажется, что другие доходы ФЛП лучше получать на другие счета, открытые просто как физлицу», — пояснил депутат.

Когда вероятнее всего заработает эта норма?

Планируем ее имплементацию на 2023 год, но пока проходят экспертные обсуждения, говорить о конкретной дате рано.

Будет ли некий переходный период?

Это добровольная система, поэтому переходный период не требуется. Если человек захочет, то сможет выбрать банк налоговым агентом, если не захочет — будет и дальше работать так, как сейчас.

Ведутся ли обсуждения с банками о такой услуге? Будут ли банки брать какую-то комиссию за это?

С банками обсуждения ведутся, но пока нет принятой редакции, банки не говорят о комиссии.

Для банков это все можно вообще свести к простой программе, которая сама будет рассчитывать, сколько и куда нужно платить. Поэтому о существенных затратах для них не стоит говорить. А, соответственно, о высоких комиссиях тоже. Но сам факт того, что денежные средства лежат на счете в каком-то банке, это уже для них простой доход, а значит, и стимул работать с этой системой налогообложения.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.