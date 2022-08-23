Банк "Власний Рахунок" первым интегрировал чеки из супермаркета в мобильное приложение — Finance.ua
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Банк "Власний Рахунок" первым интегрировал чеки из супермаркета в мобильное приложение

Личные финансы
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Банк "Власний Рахунок" первым интегрировал чеки из супермаркета в мобильное приложение
Банк "Власний Рахунок" первым интегрировал чеки из супермаркета в мобильное приложение
Клиенты Банка «Власний Рахунок» с 23 августа получили возможность просматривать в мобильном приложении полную информацию обо всех купленных товарах в супермаркете «Сільпо».
  • Для того чтобы проверить, сколько стоил тот или иной продукт, нужно в разделе «история покупок» выбрать транзакцию в супермаркете, а затем нажать «просмотреть чек».
  • Кроме информации о покупке, гости также смогут проверить количество начисленных баллов в программе «Власний Рахунок», смотреть сумму полученных скидок и актуальное предсказание от «Сільпо».
Что это даст? Благодаря этому, клиенты Банка «Власний Рахунок» смогут удобно контролировать свои покупки и бюджет, ведь электронные чеки хранятся в приложении. Кроме того, электронные чеки — это еще и первый шаг для того, чтобы отказаться от бумажных, то есть персональный вклад каждого в сохранение экологии.
В ближайшем будущем Банк «Власний Рахунок» планирует сделать также детализированную аналитику покупок из других онлайн-магазинов.
Напомним, Банк «Власний Рахунок» — это необанк без отделений и часть экосистемы «Сільпо». За почти год работы клиентами банка стали более 100 тысяч украинцев.
По материалам:
Finance.ua
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