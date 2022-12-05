Банк Совета Европы увеличил капитал для помощи в связи с войной в Украине — Finance.ua

Банк Совета Европы увеличил капитал для помощи в связи с войной в Украине Сегодня 09:29 — Фондовый рынок

Правительства стран-акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал, поскольку он увеличивает кредитование, чтобы помочь членам справиться с кризисом, созданным войной в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Базирующийся в Париже многосторонний кредитор был основан в 1956 году для помощи в финансировании переселения беженцев и перемещенных лиц после Второй мировой войны.

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Имея 30 млрд евро активов, он предоставляет кредиты правительствам стран-членов для финансирования социальных инвестиций, таких как школы, больницы и государственное жилье.

Уделяя особое внимание помощи своим 42 странам-членам справиться с потоками мигрантов, банк уже предоставил в этом году 1,3 миллиарда евро кредитов, чтобы помочь странам-соседям Украины справиться с притоком беженцев из-за войны.

«Это почти треть нашего объема кредитования на 2022 год, что свидетельствует о способности банка быстро реагировать на чрезвычайные ситуации», — сказал глава банка Карло Монтичелли.

Увеличение капитала было необходимо для поддержания кредитования основной деятельности в течение следующих лет, а также в ожидании новых проектов в Украине после завершения переговоров по ее членству в банке.

Поэтому правительства акционеров согласились увеличить капитальную базу банка на 4,25 млрд евро, включая 1,2 млрд евро дополнительного капитала.

Члены-основатели — Франция, Германия и Италия — являются крупнейшими акционерами банка, которые вместе владеют 51% акций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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