Банк Совета Европы увеличил капитал для помощи в связи с войной в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банк Совета Европы увеличил капитал для помощи в связи с войной в Украине

Фондовый рынок
21
Правительства стран-акционеров Банка развития Совета Европы согласились увеличить его капитал, поскольку он увеличивает кредитование, чтобы помочь членам справиться с кризисом, созданным войной в Украине.
Об этом сообщает Reuters.
Базирующийся в Париже многосторонний кредитор был основан в 1956 году для помощи в финансировании переселения беженцев и перемещенных лиц после Второй мировой войны.
Читайте также
Имея 30 млрд евро активов, он предоставляет кредиты правительствам стран-членов для финансирования социальных инвестиций, таких как школы, больницы и государственное жилье.
Уделяя особое внимание помощи своим 42 странам-членам справиться с потоками мигрантов, банк уже предоставил в этом году 1,3 миллиарда евро кредитов, чтобы помочь странам-соседям Украины справиться с притоком беженцев из-за войны.
«Это почти треть нашего объема кредитования на 2022 год, что свидетельствует о способности банка быстро реагировать на чрезвычайные ситуации», — сказал глава банка Карло Монтичелли.
Место для вашей рекламы
Увеличение капитала было необходимо для поддержания кредитования основной деятельности в течение следующих лет, а также в ожидании новых проектов в Украине после завершения переговоров по ее членству в банке.
Поэтому правительства акционеров согласились увеличить капитальную базу банка на 4,25 млрд евро, включая 1,2 млрд евро дополнительного капитала.
Члены-основатели — Франция, Германия и Италия — являются крупнейшими акционерами банка, которые вместе владеют 51% акций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.