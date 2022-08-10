Банк «Сич» отнесен к категории неплатежеспособных: что делать вкладчикам — Finance.ua

Банк «Сич» отнесен к категории неплатежеспособных: что делать вкладчикам
9 августа Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Банк Сич» к категории неплатежеспособных.
В Национальном банке рассказали о причинах принятия этого решения и объяснили, что делать дальше клиентам банка.
Почему это произошло
Такое решение было принято в связи с невыполнением банком своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования в установленный договором срок из-за недостаточности средств.
Кроме того, система корпоративного управления банка была некачественной, бизнес-модель неэффективна, банк проводил рисковые операции, что привело к убыточной деятельности и ухудшению нормативов капитала.
Что будет с вкладами населения
Вкладчики АО «Банк Сич» — как физические лица, так и ФЛП — получат свои сбережения в полном объеме. Это около 1,2 млрд грн.
13.04.2022 вступил в силу Закон Украины № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», которым введена 100% гарантия по банковским вкладам физлиц и ФЛП на время действия военного положения и три месяца после.
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит средства физических лиц и ФЛП, привлеченные банком на условиях договора банковского (карточного) счета или вклада (депозита), вместе с процентами, начисленными по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.
Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.
Как вкладчикам банка получить свои деньги
По закону выплаты должны начаться в течение 20 рабочих дней после отнесения банка к категории неплатежеспособных.
Вкладчики банка должны ожидать от Фонда уведомления о начале выплат, которое будет размещено на официальном сайте Фонда в разделе «Банки в управлении Фонда» и на сайте АО «Банк Сич».
Также получить информацию можно и на горячей линии Фонда по номеру:
0-800-308-108.
Вкладчики смогут получить гарантированные выплаты в банках-агентах Фонда, перечень которых размещен на официальном сайте Фонда в разделе «Вкладчикам и кредиторам».
Вкладчику необходимо обратиться в один из банков-агентов с паспортом и идентификационным номером.
Выплата возмещения может быть произведена также уполномоченному представителю вкладчика.
Для этого ему нужно предъявить в банке-агенте паспорт, идентификационный номер и доверенность на получение средств.
Справка Finance.ua:
- на период действия военного положения Фонд гарантирования вкладов предоставил вкладчикам неплатежеспособных банков возможность получать гарантированное возмещение удаленно — не посещая отделения банков-агентов;
- сейчас возможность дистанционно получить гарантированные средства предоставляют четыре банка-агента Фонда — ПриватБанк, Укргазбанк, Пивденный и ПУМБ.
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