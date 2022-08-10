Банк «Сич» отнесен к категории неплатежеспособных: что делать вкладчикам — Finance.ua

Банк «Сич» отнесен к категории неплатежеспособных: что делать вкладчикам Сегодня 16:15 — Кредит&Депозит

Банк «Сич» отнесен к категории неплатежеспособных: что делать вкладчикам

9 августа Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО «Банк Сич» к категории неплатежеспособных

В Национальном банке рассказали о причинах принятия этого решения и объяснили, что делать дальше клиентам банка.

Почему это произошло

Такое решение было принято в связи с невыполнением банком своих обязательств перед Национальным банком по кредитам рефинансирования в установленный договором срок из-за недостаточности средств.

Кроме того, система корпоративного управления банка была некачественной, бизнес-модель неэффективна, банк проводил рисковые операции, что привело к убыточной деятельности и ухудшению нормативов капитала.

Что будет с вкладами населения

Вкладчики АО « Банк Сич » — как физические лица, так и ФЛП — получат свои сбережения в полном объеме. Это около 1,2 млрд грн.

13.04.2022 вступил в силу Закон Украины № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», которым введена 100% гарантия по банковским вкладам физлиц и ФЛП на время действия военного положения и три месяца после.

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит средства физических лиц и ФЛП, привлеченные банком на условиях договора банковского (карточного) счета или вклада (депозита), вместе с процентами, начисленными по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Как вкладчикам банка получить свои деньги

По закону выплаты должны начаться в течение 20 рабочих дней после отнесения банка к категории неплатежеспособных.

Вкладчики банка должны ожидать от Фонда уведомления о начале выплат, которое будет размещено на официальном сайте Фонда в разделе «Банки в управлении Фонда» и на сайте АО «Банк Сич».

Также получить информацию можно и на горячей линии Фонда по номеру: 0-800-308-108.

Вкладчики смогут получить гарантированные выплаты в банках-агентах Фонда, перечень которых размещен на официальном сайте Фонда в разделе «Вкладчикам и кредиторам».

Вкладчику необходимо обратиться в один из банков-агентов с паспортом и идентификационным номером.

Выплата возмещения может быть произведена также уполномоченному представителю вкладчика.

Для этого ему нужно предъявить в банке-агенте паспорт, идентификационный номер и доверенность на получение средств.

Справка Finance.ua:

на период действия военного положения Фонд гарантирования вкладов предоставил вкладчикам неплатежеспособных банков возможность получать гарантированное возмещение удаленно — не посещая отделения банков-агентов;

сейчас возможность дистанционно получить гарантированные средства предоставляют четыре банка-агента Фонда — ПриватБанк, Укргазбанк, Пивденный и ПУМБ.

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